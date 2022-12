Lumina antisolară, fenomen extrem de greu de observat. Un astrofotograf român a reușit să-l surprindă: Atunci când cerul se lasă văzut, descoperi minunății nemaivăzute! / foto

Lumina antisolară este o regiune luminoasă a cerului nocturn, cu punctul maxim de strălucire situat pe ecliptică, în direcție opusă Soarelui. A fost descoperită de Esprit Pézenas (1730) și denumită Gegenschein de Alexander von Humboldt (1803). Este greu de detectat cu ochiul liber, iar strălucirea sa variază cu anotimpul, fiind minimă în martie și septembrie și maximă în iulie și noiembrie; perioada de cea mai bună vizibilitate este toamna, când lumina antisolară se proiectează în constelația Pisces, care este săracă în stele strălucitoare, conform Wikipedia.

Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori, a reușit să surprindă acest fenomen în Insulele Canare și a făcut o postare pe pagina sa de Facebook:

„Lumina antisolară sau gegenschein (counterglow).

Atunci când cerul se lasă văzut, descoperi minunății nemaivăzute!

Sigur, cerul este așa mereu, dar noi oamenii nu avem condițiile necesare pentru a-l vedea deoarece trimitem și în cer murdăria pe care o facem aici pe pământ. E vorba de poluarea luminoasă care ne împiedică să mai vedem cerul în toată splendoarea lui, așa cum a fost văzut de înaintașii noștri mii de ani.

Vă prezint aici un fenomen care se poate vedea foarte rar, extrem de greu de observat din cauza condițiilor de care avem nevoie.

Se numește lumina antisolară sau gegenschein (counterglow).

A fost descoperită de Esprit Pézenas (1730) și denumită Gegenschein de Alexander von Humboldt (1803).

Este o regiune luminoasă a cerului nocturn, situată pe ecliptică (zona pe cer unde se deplasează Soarele, Luna și planetele), în partea opusă Soarelui. Se crede că este lumina Soarelui reflectată de norul de praf interplanetar situat în direcția opusă Soarelui, în zona unde atracția Soarelui și a Pământului se echilibrează, cel mai probabil în punctul Lagrange 2. Este greu de detectat cu ochiul liber, iar strălucirea sa variază cu anotimpul, fiind minimă în martie și septembrie și maximă în iulie și noiembrie.Din zone cu cer perfect negru se poate vedea, seara pe perioada primăverii la vest sau dimineața pe perioada toamnei la est, un con de lumină care se ridică de la orizont spre zenit. Se numește lumina zodiacală.

Din zone cu cer extrem de curat se pare că lumina zodiacală se poate vedea toată noaptea ca o bandă subțire de luminozitate foarte slabă, de circa 8-10 grade lățime, care străbate ecliptica de la vest la est. Am văzut așa ceva o singură dată, în august 2015 din Hawaii, Insula Mare.

Am reușit să văd așa ceva din nou din La Palma în recenta expediție Canare-Leonide 2022. Și, pentru prima dată în viața mea, am reușit să văd lumina antisolară (gegenschein), deși am mai fost de 8 ori până acum în La Palma!!! S-a întâmplat în noaptea de 18/19 noiembrie 2022. Gegenschein se vede în banda luminii zodiacale în partea opusă Soarelui.

Mai multe condiții au conlucrat ca acest fapt să se poată întâmpla.

Deși condițiile meteo nu se anunțau favorabile în ziua respectivă, norii au coborât sub 1500 de metri la câteva ore după lăsarea serii. A urmat o noapte cu cer ca de cristal, curățat de un vânt foarte puternic și rece (cu rafale uneori de peste 70-80 km/h), la 2400 m altitudine, la Observatorul Roque de los Muchachos, în apropiere de NOT (Nordic Optical Telescope).

Astfel, atunci când lumina antisolară (gegenschein) devine vizibilă (circa 1-2 ore înainte sau după miezul nopții, când punctul antisolar atinge înălțimea maximă pe cer), am avut un cer incredibil de senin și clar.

Apoi, zona de cer unde a apărut lumina antisolară s-a aflat în afara Căii Lactee. Altfel, lumina antisolară ar fi fost „înecată” în lumina Căii Lactee.

Mai mult, s-a întâmplat să fim în luna noiembrie, când luminozitatea fenomenului este maximă.

Și, foarte surpinzător, am văzut lumina antisolară foarte clar cu ochiul liber! Ceea ce nu credeam să se întâmple vreodată! Împărtășesc aici cu voi această bucurie!

În imagine strălucesc, în banda luminii zodiacale, în dreapta planeta Jupiter, iar în stânga planeta Marte. Sfera aceea luminoasă, aflată în dreapta roiurilor de stele Pleiade și Hyade, este gegenschein“, a scris Valentin Grigore, președintele Societății Astronomice Române de Meteori.

