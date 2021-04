Lucruri neștiute despre Anca Dragu, președintele Senatului: Nu am făcut un secret din viața personală

„De la Comisia Europeană m-am întors în România pentru a face parte din Guvernul Cioloș, unde am fost ministrul Finanțelor. Cunoaștem foarte bine Ministerul Finanțelor de aici, subiectele economice, istoria lor mai bună sau mai rea. Am putut să fac o treabă bună la Ministerul Finanțelor, ceea ce cumva mi-a deschis apetitul. Nu către politică, ci pentru a face. Însă am constatat că nu prea ai cum să faci dacă nu ești politician, dacă nu ai susținere politică”, a spus Anca Dragu în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

Președintele Senatului a vorbit deschis și despre viața personală. „Nu am făcut un secret din viața personală, dar nici nu am expus exagerat. Am un băiat, în clasa a V-a. Băiatul meu este pasionat de fotbal și Fortnite, un joc”, a spus Anca Dragu.

Întrebată cum a decurs școala online în pandemie, Anca Dragu a zis că nu a fost deloc simplu. „Am prins pandemia la București. Au făcut școala online. Ei, fiind așa de mici, aveau nevoie să se și vadă, să socializeze, să se joace. Am trecut prin momente ca toată lumea. Și de panică, gândindu-ne ce se întâmplă cu școala copilului, cum ne acomodăm. Dar ne-am obișnuit, suntem ok acum.”

Cu privire la perioada de lockdown, a zis că: „A fost un șoc pentru toată lumea. M-am apucat să zugrăvesc. Drumurile la magazinul de unde cumpăram vopsea erau eveniment. Erau cozi fantastice la intrarea în magazin. Atunci am văzut pe cifrele statistice, îmi place să mă uit pe cifre, că a fost o creștere la materialele de construcție, pentru că toată lumea a început în perioada de lockdown să renoveze acasă.”