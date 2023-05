Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 4 mai, 2023

LOTO. Joi, 4 mai, 2023, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la TRAGERILE SPECIALE LOTO ”miniVACANȚĂ CU NOROC!” de duminică, 30 aprilie, 2023, Loteria Romana a acordat 21.929 de castiguri in valoare totala de peste 1,86 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 36,68 milioane de lei (peste 7,43 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,23 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4 milioane de lei (peste 817.000 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 61.000 de lei (peste 12.300 de euro).

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 118.600 de lei (peste 24.000 de euro).

LOTERIA ROMÂNĂ ÎȚI SCHIMBĂ VIAȚA!

LOTO. La tragerea Joker de duminica, 30 aprilie, la categoria a II-a s-a inregistrat un castig in valoare de 154.181,93 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sighetu Marmatiei.

Numerele extrase, joi, 4 mai 2023:

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Super noroc:

Noroc plus:

