Loto 6/49. Rezultatele tragerilor de joi, 14 martie, 2024. Report de peste 5,7 milioane de euro la Joker

LOTO. Joi, 14 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 10 martie, Loteria Romana a acordat 49.645 de castiguri in valoare totala de peste 3 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 3,61 milioane de lei (peste 726.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 8,66 milioane de lei (peste 1,74 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,81 milioane de lei (peste 5,79 milioane de euro), iar la categoria a II-a, la acelasi joc, este in joc un report in valoare de peste 155.800 de lei (peste 31.300 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, reportul este in valoare de peste 23.600 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 665.300 de lei (peste 133.900 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 35.800 de lei La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 68.100 de lei (peste 13.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea principala Loto 5/40 de duminica, 10 martie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 64.625,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Satu Mare.

Numerele extrase, joi, 14 martie, 2024

Loto 6 din 49: 38, 1, 45, 10, 22, 46

Loto 5 din 40: 21, 37, 24, 36, 39, 33

Joker: 2, 25, 30, 13, 8 + 2

Noroc: 8, 4, 0, 8, 3, 4, 1

Super Noroc: 4, 8, 0, 4, 8, 9

Noroc Plus: 5, 7, 4, 3, 5, 0

