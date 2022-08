Livrările de petrol rusesc spre Europa via Ucraina au fost întrerupte

Într-un comunicat de presă publicat marţi, Transneft, compania rusească responsabilă de transportul de hidrocarburi, a explicat că a plătit drepturile de tranzit pentru luna august către operatorul ucrainean Ukrtransnafta în data de 22 iulie, însă banii au fost returnaţi în data de 28 iulie deoarece plata nu a fost procesată. Banca rusească Gazprombank, care a intermediat tranzacţia, a explicat că banii au fost returnaţi din cauza restricţiilor impuse de Uniunea Europeană.



În consecinţă, compania ucraineană UkrTransNafta "a încetat să mai furnizeze servicii de transport de petrol via teritoriul ucrainean, începând cu data de 4 august", a precizat Transneft.



Este vorba despre livrările de petrol via o ramură sudică a oleoductului Drujba care trece prin Ucraina şi deserveşte trei state europene fără acces la mare, Ungaria, Slovacia şi Cehia. În mod normal, Rusia furnizează aproximativ 250.000 de barili pe zi celor trei state.



În schimb, livrările de petrol rusesc spre Polonia şi Germania, via o altă ramură a oleoductului Drujba care trece prin Belarus, "se derulează în mod normal", a precizat Transneft.



În pofida ofensivei militare demarate de Rusia în Ucraina la finele lunii februarie, petrolul şi gazele naturale ruseşti continuă să treacă prin Ucraina spre Uniunea Europeană, în condiţiile în care mai multe state membre UE sunt puternic dependente de hidrocarburile ruseşti.



În luna iunie, Uniunea Europeană a adoptat un embargou progresiv cu privire la petrolul rusesc, care prevede în special oprirea importurilor de petrol rusesc prin intermediul navelor în decursul următoarelor şase luni. În schimb, aprovizionarea cu petrol rusesc via oleoductul Drujba au fost autorizate să continue "temporar", o concesie acordată premierului ungar Viktor Orban, a cărui ţară depinde în proporţie de 65% de petrolul rusesc ieftin, notează Agerpres.

România și Bulgaria și-au triplat achiziția de petrol rusesc. Adrian Negrescu îi dă dreptate lui Klaus Iohannis: Singura concluzie după ce Mugur Isărescu a spus că băncile sar calul

România și Bulgaria cumpără extrem de mult petrol rusesc arată o analiză Bloomberg. Până în 5 august, România și Bulgaria și-au triplat achiziția de petrol rusesc. Conform analizei, pe loc fruntaș la achiziția de petrol rusesc este Italia urmată de Turcia.

Pe acest subiect a intervenit și analistul economic Adrian Negrescu care a precizat:

”Noi continuăm să facem afaceri și în zona de gaze. Să nu uităm că noi importăm în continuare gaze de la Gazprom prin două offshore-uri la cele mai mari prețuri din Europa. De ce? Pentru că din păcate nu am avut un contract direct cu Gazpromul, a trebuit întotdeauna să lucrăm prin intermediari. În ceea ce privește petrolul, lucrurile sunt cunoscute de ani de zile, faptul că noi depindem de aceste importuri. Faptul că autoritățile ne dau tot timpul asigurări că situația este sub control nu ne încălzește cu nimic. Doamne ferește, și într-un fel e bine că nu am ajuns la plafonarea prețurilor la carburanți, deoarece știți că s-a discutat puternic despre această zonă. Am fi ajuns și noi ca în Ungaria, acolo unde a început să dea carburant cu porția, pentru că astfel de soluții nu funcționează într-o economie de piață. Ce se întâmplă acum e rezultatul unui stat eșuat, dând cea mai multă crezare spuselor președintelui Iohannis, iar ceea ce a zis azi Mugur Isărescu, un alt om plătit din banii publici, care a constatat că băncile sar calul în România, denotă faptul că, într-adevăr, nu avem organe ale statului care să acționeze și să sancționeze toate mecanismele astea abuzive și toate comportamentele astea speculative din piață, fie că vorbim despre energie, despre gaze, de zona financiară, de zona lemnului, etc...”, a declarat analistul economic, Adrian Negrescu, în emisiunea Politica Zilei , emisiune transmisă de B1TV.

