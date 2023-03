Liverpool, şanse minime la calificarea în Liga Campionilor. Juergen Klopp: Este o situaţie mai bună decât atunci când ai totul de pierdut

Antrenorul echipei FC Liverpool, Juergen Klopp, nu a aruncat prosopul după eşecul categoric suferit pe teren propriu în faţa formaţiei Real Madrid (scor 2-5), în prima manşă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, şi recunoaşte că elevii săi au şanse minime să întoarcă soarta calificării miercuri seară, în returul de pe Santiago Bernabeu.



"Acum trei săptămâni am spus că Real Madrid va merge în sferturi după acest rezultat, dar acum cred că mai este un meci de jucat şi chiar dacă există şanse de unu la sută, aş vrea să încerc. Ne confruntăm cu un adversar foarte puternic, pe care vrem să-l învingem. Este greu, dar posibil. Nu avem nimic de pierdut. Este o situaţie mai bună decât atunci când ai totul de pierdut", a declarat Klopp în cursul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la Madrid.



"Real Madrid simte miros de sânge, dar avem încredere. Sunt uriaşi, au câştigat multe meciuri în ultimii ani şi nu există nimic negativ care să-i doboare, este admirabil. Real are respectul meu, este o echipă fantastică. Această generaţie de jucători este incredibilă. Modric poate juca în continuare până când va împlini 45 de ani, iar Kroos mai are încă multe de făcut. Benzema poate juca la rândul său încă doi sau trei ani, iar Real are şi mulţi jucători tineri foarte buni. Este o echipă bună, în faţa căreia am învăţat lecţii. Am pierdut finale, iar asta te face mai puternic. Real Madrid mi-a oferit multe momente dificile, din care am învăţat", a mai spus antrenorul "cormoranilor".



Real Madrid a cucerit anul trecut trofeul Ligii Campionilor după ce a învins-o în finală pe FC Liverpool, cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat de brazilianul Vinicius Junior (min. 59), pe Stade de France.



Acesta a fost al doilea eşec suferit de Liverpool, cu Juergen Klopp la timonă, în faţa madrilenilor într-o finală de Champions League, după cel din sezonul 2017-2018, în care Real a cucerit trofeul după o victorie cu 3-1 în ultimul act, scrie Agerpres.

