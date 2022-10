Liverpool a învins-o pe Manchester City, rivala la titlu în Premier League. Rezultatele etapei

Unicul gol a fost marcat de egipteanul Mohamed Salah (76), lansat pe contraatac de portarul Alisson Becker.



Pep Guardiola, antrenorul cetăţenilor, s-a arătat nemulţumit de un gol anulat lui Phil Foden, pentru un fault comis anterior de Erling Haaland, în timp ce tehnicianul cormoranlor, Jurgen Klopp, a fost eliminat deoarece a protestat pentru neacordarea unei lovituri libere (min. 86).



Primul eşec suferit de City în acest sezon i-a permis lui Arsenal să se desprindă în clasament, tunarii învingând în această etapă Leeds cu 1-0, în deplasare.



Manchester United a fost ţinută în şah de Newcastle, 0-0, chiar pe Old Trafford, coţofenele având şi două bare, ambele prin Joelinton, în prima repriză.



West Ham, adversara formaţiei FCSB în Europa Conference League, a remizat cu Southampton în deplasare, 1-1. Sfinţii au deschis scorul prin Perraud (20), dar Declan Rice (64) a egalat după pauză pentru londonezi, notează Agerpres.





Rezultatele etapei a 11-a:



Vineri

Brentford - Brighton 2-0

A marcat: Toney (27, 64 - penalty).



Sâmbătă

Leicester - Crystal Palace 0-0



Wolverhampton - Nottingham Forest 1-0

A marcat: Ruben Neves (56 - penalty).



Fulham - Bournemouth 2-2

Au marcat: Issa Diop (22), Aleksandar Mitrovic (52 - penalty), respectiv Solanke (2), Lerma (29).



Tottenham - Everton 2-0

Au marcat: Harry Kane (59 - penalty), Hoejbjerg (86).



Duminică

Manchester United - Newcastle 0-0



Leeds United - Arsenal 0-1

A marcat: Saka (35).



Aston Villa - Chelsea 0-2

A marcat: Mount (6, 65).



Southampton - West Ham 1-1

Au marcat: Perraud (20), respectiv Rice (64).



Liverpool - Manchester City 1-0

A marcat: Salah (76).





Clasament

1. Arsenal 27 puncte (10 jocuri)

2. Manchester City 23 (10)

3. Tottenham 23 (10)

4. Chelsea 19 (9)

5. Manchester United 16 (9)

6. Newcastle 15 (10)

7. Brighton 14 (9)

8. Liverpool 13 (9)

...

Diferenţa dintre Liverpool şi FCSB, ambele aflate la mare distanţă de liderul din clasament

Weekendul fotbalistic scoate la iveală o diferenţă între Liverpool şi FCSB, două echipe aflate la distanţă considerabilă de liderul clasamentului din campionatul în care joacă.

Liverpool a pierdut în deplasare cu Arsenal Londra, iar echipa lui Jurgen Klopp se află acum la 14 puncte distanţă de lider. FCSB, deşi a câştigat meciul de campionat cu Petrolul Ploieşti, se află la 16 puncte distanţă faţă de Farul Constanţa, echipă aflată pe primul loc în Superligă. Dar, dincolo de valoarea evidentă şi de forţa campionatului, între cele două echipe a mai ieşit la iveală o diferenţă, cea de la nivelul discursurilor.

Astfel, dacă patronul FCSB îşi vede echipa ajungând pe locul 4 până la intrarea în playoff, cu şanse reale la titlu, managerul celor de la Liverpool, Jurgen Klopp, are un mesaj complet diferit.

"S-a cam reglementat situația cu ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar puteam să nu mergem în play-off. Gata, ne-am apropiat de play-off, chiar și Hermannstadt va fi depășită. Chiar și Petrolul și Sepsi.

Cred că putem să fim chiar pe locul 4, dar așa a fost și așa am gândit-o. În orice caz, a fost greșit. A fost 5-0. Dacă era 2-1, 1-0, asta erea, ne-am asumat, dar faptul că ne-am făcut de râs n-a fost o strategie bună", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Discursul lui Klopp, complet diferit:

"Suntem într-un moment dificil și vrem să trecem peste asta împreună. La asta lucrăm. Nu suntem în cursa pentru titlu. Este ridicol să ne aflăm aici și să ne gândim la lucrul acesta. Avem probleme în acest moment.

Chiar dacă am jucat cu liderul campionatului, am avut probleme destul de mari. Cred că golurile pe care le-am primit nu au nimic de-a face cu sistemul. Am preocupări mai profunde. Da, desigur că nu sunt fericit, cum pot fi?", a spus Klopp, după meciul cu Arsenal, conform Digisport.

