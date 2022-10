Diferenţa dintre Liverpool şi FCSB, ambele aflate la mare distanţă de liderul din clasament

Liverpool a pierdut în deplasare cu Arsenal Londra, iar echipa lui Jurgen Klopp se află acum la 14 puncte distanţă de lider. FCSB, deşi a câştigat meciul de campionat cu Petrolul Ploieşti, se află la 16 puncte distanţă faţă de Farul Constanţa, echipă aflată pe primul loc în Superligă. Dar, dincolo de valoarea evidentă şi de forţa campionatului, între cele două echipe a mai ieşit la iveală o diferenţă, cea de la nivelul discursurilor.

Astfel, dacă patronul FCSB îşi vede echipa ajungând pe locul 4 până la intrarea în playoff, cu şanse reale la titlu, managerul celor de la Liverpool, Jurgen Klopp, are un mesaj complet diferit.

"S-a cam reglementat situația cu ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar puteam să nu mergem în play-off. Gata, ne-am apropiat de play-off, chiar și Hermannstadt va fi depășită. Chiar și Petrolul și Sepsi.

Cred că putem să fim chiar pe locul 4, dar așa a fost și așa am gândit-o. În orice caz, a fost greșit. A fost 5-0. Dacă era 2-1, 1-0, asta erea, ne-am asumat, dar faptul că ne-am făcut de râs n-a fost o strategie bună", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Discursul lui Klopp, complet diferit

"Suntem într-un moment dificil și vrem să trecem peste asta împreună. La asta lucrăm. Nu suntem în cursa pentru titlu. Este ridicol să ne aflăm aici și să ne gândim la lucrul acesta. Avem probleme în acest moment.

Chiar dacă am jucat cu liderul campionatului, am avut probleme destul de mari. Cred că golurile pe care le-am primit nu au nimic de-a face cu sistemul. Am preocupări mai profunde. Da, desigur că nu sunt fericit, cum pot fi?", a spus Klopp, după meciul cu Arsenal, conform Digisport.

Fotbalul din România, o demonstraţie de alergături fără scop şi pase fără ţintă

Nu îmi iese din cap ceva ce a spus, acum câteva zile, Gică Hagi. Regele! Întrebat de ce nu mai şutează tinerii fotbalişti din România la poartă, de la distanţă, acesta a spus că e pentru că "nu le spune nimeni. Mie mi-a spus antrenorul la 12 ani să am curaj, şi am încercat. Cu Anglia am dat peste tribună. Uneori intră, uneori nu. Dar trebuie să încerci, să ai curaj".

La fel a spus Hagi şi despre tehnica de lovire a mingii astfel încât aceasta să nu se învârtă în aer. Că totul stă în exerciţiu, că e ca la tenis şi că la un moment dat, după multă practică, devine automatism, ceva natural.

Realitatea fotbalului românesc de astăzi este că şi-a pierdut nu doar curajul, ci parcă şi talentul. Echipele sunt concentrate în ultimii 30 de metri din faţa porţii proprii, acolo unde se apără şi de unde bubuie orice minge, în speranţa că vreun jucător mai rapid o va prinde, sau că vreun fundaş advers se va împiedica în propriile picioare şi va crea, astfel, o portiţă pentru un gol. Dacă vine, bine. Dacă nu, şi un punct e bun. Important e să nu pierzi! De spectacol nu mai are nimeni timp.

Şi aş fi putut înţelege asta, poate, într-un campionat puternic, în care la titlu s-ar bate 6 din 16 echipe. Dar într-un campionat în care titlul a fost câştigat de aceeaşi echipă în ultimii 5 ani, cu acelaşi joc economicos, să nu rişti nimic mi se pare moarte curată. De altfel, prea puţini mai sunt cei care spun că au nevoie de sprijinul suporterilor, că vor ca oamenii să vină pe stadion. Şi ei sunt conştienţi că nimeni nu vine la un spectacol grotesc.

