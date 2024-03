Ligia Deca vrea să „aerisească” programul liceenilor, pentru că aceștia petrec „foarte multe ore la şcoală”

Într-o declarație susținută luni, Deca a subliniat necesitatea unei reevaluări a acestor planuri pentru a se asigura că nu impun o încărcare suplimentară elevilor, având în vedere că aceștia petrec deja mult timp la școală.

Deși detaliile exacte ale problemelor întâmpinate nu au fost dezvăluite, ministrul a evidențiat că a solicitat experților responsabili să țină cont de această preocupare și să aducă o soluție care să fie în beneficiul elevilor. Ea a subliniat că nu poate fi tolerată o creștere a sarcinii orare pentru elevi și că planurile cadru ar trebui să fie adaptate în consecință.

„Atunci când am mai fost întrebată recent despre planurile cadru, am enunţat nişte principii pe care le-am avut în vedere şi pe care le-am şi prezentat grupurilor de lucru atunci când ne-am întâlnit iniţial, după ce au fost formate, cu coordonatorii acestor grupuri de lucru. Şi am rugat, pe de o parte, să existe o aerisire a planurilor cadru şi a programelor şcolare, pentru că este reclamată de multă vreme încărcarea pe care o avem şi faptul că deja elevii petrec foarte multe ore la şcoală. Am spus că indiferent de variantele care vor rezulta din munca experţilor, nu putem să avem un plan cadru care înseamnă o încărcare suplimentară orară pentru elevi”, a declarat Ligia Deca.

Această declarație vine în contextul unei dezbateri ample asupra duratei școlarizării în România.

În plus, au fost evidențiate preocupările legate de fragmentarea activității didactice prin adăugarea de module suplimentare peste vacanțele tradiționale, ceea ce poate afecta negativ rezultatele elevilor la examenele naționale și simulările acestora.

Ligia Deca a subliniat, de asemenea, importanța personalizării și individualizării planurilor cadru, mai ales pentru elevii din ultimii doi ani de liceu. Ea a menționat necesitatea de a oferi elevilor mai multe opțiuni pentru a-și urma interesele și aspirațiile, fie în domeniul profesional, fie în cel academic.

