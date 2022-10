Liber la distracţie! Concert aniversar Silvia Dumitrescu & Stones Free

"Când termini un liceu de muzică, o Şcoală Populară de Artă şi ai 20 de ani, nu prea ştii ce se întâmplă cu tine - faci ce-ţi place, cânţi şi eşti fericită. Când ai 36 de ani de activitate muzicală pe scena, ştii ce se întâmplă cu tine, eşti bucuroasă că ai făcut numai ce ţi-a plăcut, ai fost criticată, preţuită şi eşti mulţumită... Ce poate fi mai înălţător decât să dai drumul emoţiilor în aplauzele publicului?", spune artista Silvia Dumitrescu pe pagina de Facebook dedicată evenimentului.



Artista va fi acompaniată pe scenă de muzicieni precum Raluca Stoica - voce, Alex Tomaseli -bas/voce, Lucian Cioargă "Clopo" - percuţionist, Eugen Caminschi - chitarist, Gelu Ionescu - voce/clape, Mugurel Diaconescu "Deacă"- bas/voce şi binecunoscutul chitarist şi compozitor Florin Ochescu. "Am început cu muzică clasică, am continuat cu muzică pop, unde am descoperit succesul şi ce înseamnă el. Jazz-ul şi blues-ul cred că reprezintă maturizarea mea muzicală. Când eram în anul patru de facultate, m-am îndrăgostit iremediabil de jazz şi blues, drept pentru care m-am înscris la secţia de jazz a Universităţii de Muzică, unde l-am avut ca profesor pe cunoscutul pianist Mircea Tiberian. Evoluţia mea muzicală se împlinea intrând pe un tărâm în care personalitatea mea muzicală prindea aripi odată cu arta improvizaţiei şi libertatea interpretativă. (...) Am început să cânt blues cu trupa soţului meu Florin Ochescu. Publicul m-a primit cu braţele deschise, dornic să mă vadă în această postură nouă. (...) Am avut un schimb de bucurie, de emoţie... Până la urmă, muzica este arta sunetelor, arta de a-i emoţiona pe oameni prin sunete şi mesaj.", mai spune artista, conform paginii de Facebook - https://www.facebook.com/events/841839970514120/?ref=newsfeed .



Biletele pentru concert pot fi cumpărate pe site-ul https://www.ambilet.ro/thepubuniversitatii/ .

Cine este Silvia Dumitrescu

Artista Silvia Dumitrescu s-a născut în Bucureşti,la 3 octombrie 1959. A început să studieze pianul de la vârsta de 5 ani. În perioada 1966-1976 a urmat cursurile Liceului de Muzică George Enescu, învăţând ca instrument principal pianul (clasa profesoarei Ana Rădescu).



A debutat la Televiziunea Română în 1984, în spectacolul Melodii de neuitat. În acelaşi an, participă la secţiunea Interpretare a Concursului Bucureşti '84, precum şi la secţiunea de Interpretare a Festivalului Mamaia şi la secţiunea de Creaţie a Festivalului. Un an mai târziu, obţine Premiul I la secţiunea Interpretare a Festivalului Mamaia '85. Tot în 1985, participă la prima ediţie a Festivalului-Concurs de Muzică de Dans pentru Tineret şi efectuează primul turneu peste hotare.



La începutul anului 1988, începe colaborarea de mare succes cu compozitorul Adrian Enescu. Urmează turnee în Bulgaria (alături de Ştefan Hruşcă şi Vasile Şeicaru) şi în fosta URSS (alături de trupa Compact). În perioada următoare lansează mai multe melodii, devenind una dintre cele mai de succes interprete. În iulie 1989, efectuează un turneu în Coreea de Nord, unde cântă în cadrul Festivalului Mondial al Tineretului şi Studenţilor (alături de Doru Căplescu, Loredana Groza, Holograf şi Daniel Iordăchioaie). Tot în 1989, este distinsă cu Premiul I la a treia ediţie a Festivalului-Concurs de Muzică de Dans de la Costineşti, cu piesa Dansul (Doru Căplescu/Dan V. Dumitriu) şi efectuează un nou turneu în fosta URSS.



La Festivalul Internaţional Cerbul de aur 1994 de la Braşov, artista susţine un recital cu piese de pe viitorul său album, "Provocare", care e lansat în februarie 1995 şi care cuprinde piese compuse de Adrian Enescu, Doru Căplescu şi Florin Ochescu. Silvia Dumitrescu reprezintă România, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului Cerbul de Aur (1995) şi obţine Premiul I la secţiunea Videoclip (Lumea mea) şi Premiul III la secţiunea Discografie (albumul Provocare).

