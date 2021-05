Lege dobânzi excesive, decizia CCR. Zamfir: Bătaie de joc! Am senzaţia că se va inventa ceva şi cu legea dării în plată

Senatorul PSD Daniel Zamfir critică dur decizia Curţii Constituţionale.

"Cea mai amanata decizie din istoria CCR a fost, in sfarsit, motivata, la un an de zile de la votarea Legii de protectie a consumatorilor impotriva dobanzilor excesive. Nu stiu ce opinie din afara CCR a stat la baza deciziei, dar e halucinant sa constate venerabilii judecatori ai CCR, dupa sapte(!!!) amanari succesive, ca definitia DAE din Ordonanta 52/2016-adica dintr-o lege de acum sase ani - e 'neinteligibila'. Cum adica, neinteligibila??? A fost nevoie de sapte amanari sa se constate ca definitia DAE e neinteligibila?

Adica nu se poate citi? Ce se va intampla cu toate contractele din 2016 incoace, daca zice CCR ca definitia DAE e neinteligibila? Cine e oare 'expertul' care a determinat CCR sa ia aceasta decizie absolut halucinanta? E pentru prima oara cand ma pronunt impotriva unei decizii a CCR, dar cred ca decizia asta e prea mare bataie de joc! In conditiile astea, dupa a doua amanare si a legii darii in plata, am senzatia ca se va inventa si aici ceva...", comentează Daniel Zamfir.

Ce a comunicat CCR

"Curtea constată că elementele componente ale definiţiei rezultante din art.2 lit.f) din Legea privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive nu pot fi armonizate şi, ca atare, definiţia DAE rezultantă este neclară. Astfel, deşi preia integral definiţia DAE din art.3 pct.14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 52/2016, norma criticată îi dă o altă semnificaţie prin inserarea definiţiei "DAE este diferenţa dintre costul total al creditului şi suma efectiv împrumutată", definiţia rezultantă devenind, practic, neinteligibilă", se precizează în document.



De asemenea, Curtea Constituţională a mai sancţionat "modalitatea defectuoasă" prin care legiuitorul a utilizat tehnica normelor de trimitere permisă de art.16 alin.(1) teza a doua din Legea nr.24/2000.

Curtea Constituţională a României a admis, pe 28 ianuarie, sesizarea asupra Legii privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive, stabilind că actul normativ este neconstituţional în ansamblul său, transmite Agerpres.