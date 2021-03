Laurette, bătută într-un hotel din București. Avocatul vedetei: "A fost un atac spontan"

În urmă cu o zi, Laurette ar fi fost bătută într-un hotel din centrul Bucureștiului. Vedeta a ajuns la poliție cu mai multe lovituri la mână.

”Nu pot să vă spun foarte multe amănunte deoarece nu este cunoscut care e motivul care a degenerat această agresiune la care a fost supusă Laurette. A fost un atac spontan care a luat-o prin surprindere. Am fost cu ea la poliție aseară. Am putut să constat și eu acele urme de violență. Ea are urme de violență la nivelul corpului pe mai multe părți”, a spus avocatul vedetei, în emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, scrie spynews.ro.