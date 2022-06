La doar 28 de ani, Alex Vlădescu realizează o emisiune la Antena 3. Cât a fost primul lui salariu în presă

Vorbim de Alex Vlădescu pe care îl urmăriți, în fiecare sâmbătă, la Income Magazine.

Nu i s-a dat pe mână o emisiune de pe o zi pe alta. Nu a ars nicio etapă. Deși are doar 28 de ani, Alex Vlădescu a pornit de jos. A lucrat în presa scrisă, în presa locală, pe vremea când salariile erau 500 lei. Muncea și pe atunci ca și când avea un zero în plus la salariu. Nu-i păsa că avea bani doar de chirie în Constanța. Știa că muncește pentru visul lui: acela de a ajunge în televiziune, lucru care, șapte ani mai târziu, i s-a împlinit. Astăzi mulțumește pentru șansa care i-a fost acordată în urmă cu șapte ani pentru a lucra în presă. Spune că salariul nu conta pentru că pasiunea era foarte mare și a acumulat foarte multe cunoștințe în acea perioadă.

„Am terminat Facultatea de Jurnalism la Constanța. Acum șapte ani, cu greu te puteai angaja în acest oraș în presă. Eu voiam televiziune pentru că era visul meu de când eram mic. Inițial nu mi-am găsit loc atunci pentru că erau aceiași oameni de foarte mulți ani. Pur și simplu nu se făcea angajări. Nu era nevoie de reporteri. În anul trei de facultate, am primit o propunere de la doamna conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan care mi-a oferit posibilitatea să lucrez la un ziar local din Constanța.

Îi mulțumesc cu acest prilej. Am lucrat ca redactor pe politic, administrație locală, unde trebuia să merg la ședințele Consiliului Județean, să fiu la curent cu tot ce face administrația locală. Am lucrat acolo aproximativ un an, apoi am venit în București. Am început masteratul la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, la Universitatea din București. A fost momentul când a venit oportunitatea de a lucra în televiziune, lucru pe care mi-l doream.

A și... primul meu salariu în presă a fost, atenție, celebra sumă de 500 lei. Teoretic lucram ca redactor part time, dar practic aveam aceeași normă de semne ca un redactor full time la cotidianul la care lucram. Dar eu mulțumesc și acum pentru oportunitate pentru că atunci am învățat foarte multe lucruri. Mie mi-au prins bine și acei bani pentru că îmi plăteam chiria în Constanța când eram la facultate”, a spus Alex Vlădescu la interviurile DC News.

„Când am intrat la master, m-am angajat în televiziune, la Național TV. Depusesem CV-ul în mai multe locuri. Nu mă suna nimeni pentru că nu aveam experiență. Se căutau oameni cu experiență, lucru care astăzi nu se mai cere pentru că acum este nevoie de atât de mulți oameni încât te poți angaja mai ușor dacă nu ai experiență. În urmă cu șapte ani, trebuia să mai fi lucrat într-o televiziune, fie ea și locală, ceva mic. M-am angajat la Național TV, a urmat Realitatea TV, apoi a urmat Antena 3 unde am decis să mă specializez pe zona de economic”, a mai spus Alex Vlădescu.

Alex Vlădescu realizează Income Magazine, o emisiune într-un format dinamic, flexibil, cu o tematică relevantă, care constituie un instrument competent în încercarea de înţelegere a proceselor economice, a semnificaţiilor şi consecinţelor acestora. Se dezbat idei de afaceri, strategii, trenduri şi vor sunt realizate analize sectoriale şi interviuri de actualitate cu antreprenori şi manageri de succes.

Alex Vlădescu a debutat în presa locală din Constanța. Apoi a lucrat la Național TV, Realitatea TV, Antena 1, iar apoi a ajuns la Antena 3. Emisiunea pe care o realizează o puteți urmări sâmbătă, de la ora 10.00 la ora 11.00.

În cadrul emisiunii, se dezbat teme de finanţe personale, piaţa imobiliară, idei de afaceri, strategii, influenţe interne ale evoluţiilor economice internaţionale. Poveştile de succes se împletesc cu analizele critice.

Safe Income este o rubrică nouă în magazinul săptămânal Income Magazine, în cadrul căreia sunt prezentate reţete pentru a economisi sau a creşte veniturile personale. Educaţia financiară reprezintă principalul obiectiv al rubricii în care realizatorul prezintă modele şi soluţii alături de specialişti şi interlocutori avizaţi.

