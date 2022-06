"La 7-8 ani, citeam revistele mondene". Nasrin Ameri, ambiția din copilărie care a ghidat-o: Nu eram obsedată...

Despre cum se menține într-o stare fizică impecabilă, despre stilul ei de viață și alte detalii Nasrin Ameri a povestit în cadrul unui interviu pentru Spectacola.

”De mică am ținut foarte mult la înfățișare, am ținut foarte mult la imagine, nedorind neapărat să devin persoană publică, nu în sensul acesta. Mi-a plăcut și am admirat foarte mult timp vedetele, modelele internaționale și de la noi. M-a dat mama la Costin Mărculescu la agenție. Am mai fost și pe la altele, am câștigat și pe acolo ce se putea, dar nu a fost de mine. Claudia Schiffer îmi plăcea foarte mult, Naomi Campbell, personajele din generația mea.

La 7-8 ani, eu citeam revistele mondene Ciao, Star și așa mai departe...și voiam și eu să arăt așa. Nu putea mama să mă ducă la sală sau să mă apuc de o dietă și atunci îmi lua spanac la conservă, cu iaurt și mâncam ca să fac mușchi ca Popeye. Rupeam toate canapele și le credeam a fi saci de box și apoi mă uitam în oglindă să văd dacă am mai făcut câteva pătrățele. Nu eram obsedată neapărat, dar țineam foarte mult la înfățișarea mea”, a declarat Nasrin Ameri.

Sursa foto: Facebook Nasrin Ameri

"Nu am mare grijă la ce mănânc, dar sunt norocoasă"

”Multă lume îmi spune de ce merg la sală pentru că sunt slabă. Eu mă duc la sală pentru a mă întreține sau din contră pentru a acumula masă musculară. Nu trebuie să mergi la sală ca să slăbești neapărat. Nu am mare grijă la ce mănânc, dar sunt norocoasă că nu poftesc la torturi, nu prea mănânc dulciuri, cu mici excepții.

De exemplu eu nu am mâncat vreun tort de la vreo zi de naștere de-a mea. La degustarea pentru tortul de nuntă m-am dus cu ai mei și le-am spus luați și gustați, aveți 6-7 sortimente, nu mă interesează cum nu mănânc. Atunci când îți pasă și te iubești tu pe tine e cazul să faci ceva, nu să spui cine mă iubește, mă iubește așa”, a declarat vedeta.

Citește și...

Nasrin Ameri, emoții înainte de nuntă. Cine este soțul vedetei: "A fost un început foarte frumos". Ce spune despre nașii Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Nasrin Ameri este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare tv din România, ce a devenit cunoscută publicului după ce a intrat în echipa Antenei Stars. Vedeta a vorbit despre nunta care va avea loc în curând, dar și despre soțul și nașii lor, Cristi Borcea și Valentina Pelinel.

Nasrin Ameri a prezentat ”Star Matinal” pentru o perioadă de timp, însă de ceva timp ea s-a retras din televiziune în favoarea realizării de podcast-uri. Invitată la interviurile realizate de Spectacola, vedeta a povestit despre cariera sa în televiziune cât și despre planurile ei de viitor.

”Am realizat de-a lungul anilor interviuri foarte importante care au fost preluate de toată presa. Cumva, podcast-ul este o continuitate a ceea ce făceam atunci. Mă reprezintă mai mult pentru că este proiectul meu și doar al meu”, a declarat Nasrin Ameri.

Cine este soțul vedetei

De asemenea, vedeta a povestit în cadrul interviului și despre pregătirile celui mai important moment din viața sa, nunta care va avea loc pe 29 iulie.

”Am fost colegi, el pe departamentul lui, iar eu eram reporter când ne-am cunoscut. Am pornit de la statutul de colegialitate, amiciție. Eu eram reporter și mi s-a propus să merg cu un coleg de-al meu la mare, împreună cu Andreea Mantea - poiectul Burlăcițele. Cumva, de acolo ne-am împrietenit. Observând cumva și chimia dintre noi, despre care toată lumea vorbește, compatibilitatea și faptul că rezonăm, râdeam foarte mult, a fost așa, ușor-ușor, treptat. Ne-am cunoscut, ieșeam foarte mult, povesteam. A fost un început foarte frumos, așa cum este și astăzi. Facem opt ani pe 24 august și suntem foarte OK.

Despre nuntă

”Sunt relaxată, am început din timp pregătirile. Invitațiile au fost date, cred eu că am reușit să le trimitem pe toate. Așteptăm următoarea probă la rochia de mireasă și sperăm să fie gata la momentul potrivit, cu siguranță”, a declarat aceasta.

Despre relația cu nașii: Cristi Borcea și Valentina Pelinel

”Relația noastră este una la care noi ținem foarte mult. Vorbim zilnic la telefon. Nu există zi din săptămână în care să nu ne vedem ori noi două, ori toți patru. Avem o relație apropiată de prietenie. Noi mereu spunem, de ani de zile, că noi suntem ca într-o familie. Sunt oameni excepționali care ne sunt foarte apropiați și sunt total diferiți de ceea ce vedeți la televizor și asta o spun în sensul în care..citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News