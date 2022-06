Nasrin Ameri, emoții înainte de nuntă. Cine este soțul vedetei: "A fost un început foarte frumos". Ce spune despre nașii Cristi Borcea și Valentina Pelinel

Nasrin Ameri a prezentat ”Star Matinal” pentru o perioadă de timp, însă de ceva timp ea s-a retras din televiziune în favoarea realizării de podcast-uri. Invitată la interviurile realizate de Spectacola, vedeta a povestit despre cariera sa în televiziune cât și despre planurile ei de viitor.

”Am realizat de-a lungul anilor interviuri foarte importante care au fost preluate de toată presa. Cumva, podcast-ul este o continuitate a ceea ce făceam atunci. Mă reprezintă mai mult pentru că este proiectul meu și doar al meu”, a declarat Nasrin Ameri.

Cine este soțul vedetei

De asemenea, vedeta a povestit în cadrul interviului și despre pregătirile celui mai important moment din viața sa, nunta care va avea loc pe 29 iulie.

”Am fost colegi, el pe departamentul lui, iar eu eram reporter când ne-am cunoscut. Am pornit de la statutul de colegialitate, amiciție. Eu eram reporter și mi s-a propus să merg cu un coleg de-al meu la mare, împreună cu Andreea Mantea - poiectul Burlăcițele. Cumva, de acolo ne-am împrietenit. Observând cumva și chimia dintre noi, despre care toată lumea vorbește, compatibilitatea și faptul că rezonăm, râdeam foarte mult, a fost așa, ușor-ușor, treptat. Ne-am cunoscut, ieșeam foarte mult, povesteam. A fost un început foarte frumos, așa cum este și astăzi. Facem opt ani pe 24 august și suntem foarte OK.

Despre nuntă

”Sunt relaxată, am început din timp pregătirile. Invitațiile au fost date, cred eu că am reușit să le trimitem pe toate. Așteptăm următoarea probă la rochia de mireasă și sperăm să fie gata la momentul potrivit, cu siguranță”, a declarat aceasta.

Despre relația cu nașii: Cristi Borcea și Valentina Pelinel

”Relația noastră este una la care noi ținem foarte mult. Vorbim zilnic la telefon. Nu există zi din săptămână în care să nu ne vedem ori noi două, ori toți patru. Avem o relație apropiată de prietenie. Noi mereu spunem, de ani de zile, că noi suntem ca într-o familie. Sunt oameni excepționali care ne sunt foarte apropiați și sunt total diferiți de ceea ce vedeți la televizor și asta o spun în sensul în care la televizor nu poți să arăți cine ești cu adevărat și faptul că ești un om bun, că ești un om modest, simplu, că nu ții cont nici de banii din conturi, nici de celebritate. Când suntem noi, suntem noi și atât, fără reflectoare. Avem o relație de prietenie normală”, declară Nasrin Ameri.

Nasrin, DEMISIE surpriză, în DIRECT: Se ÎNCHEIE, rămas bun! Promit că nu o să vă dezamăgesc

Îndrăgita prezentatoare TV a luat decizia după ce a lucrat timp de nouă ani la acest post de televiziune.

Ea a făcut anunțul pe 30 decembrie 2021, în cadrul emisiunii "Star Matinal", iar la scurt timp după emisiune, ea a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare, prin care le-a spus internauților că hotărârea îi aparține în totalitate.

Prezentatoarea TV a mărturisit că drumul ei la Antena Stars se încheie, după nouă ani de colaborare și se declară mândră de ea și de parcursul ei, despre care spune că a fost "exact așa cum a simțit".

"Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars", a anunțat Ameri Nasrin, în direct, la Antena Stars.

Totodată, Nasrin a ținut să sublinieze că anul 2022 este un an al schimbărilor pentru ea și le-a promis fanilor că nu-i va dezamăgi.

"O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. Nu vă voi dezamăgi", a continuat ea.

