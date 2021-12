Nasrin, DEMISIE surpriză, în DIRECT: Se ÎNCHEIE, rămas bun! Promit că nu o să vă dezamăgesc

Îndrăgita prezentatoare TV a luat decizia după ce a lucrat timp de nouă ani la acest post de televiziune.

Ea a făcut anunțul pe 30 decembrie 2021, în cadrul emisiunii "Star Matinal", iar la scurt timp după emisiune, ea a publicat și un mesaj pe rețelele de socializare, prin care le-a spus internauților că hotărârea îi aparține în totalitate.

Prezentatoarea TV a mărturisit că drumul ei la Antena Stars se încheie, după nouă ani de colaborare și se declară mândră de ea și de parcursul ei, despre care spune că a fost "exact așa cum a simțit".

"Sunt tare mândră că am pornit exact așa cum am simțit, am urcat treaptă cu treaptă, am învățat televiziune. Astăzi se încheie și drumul meu la Antena Stars", a anunțat Ameri Nasrin, în direct, la Antena Stars.

Totodată, Nasrin a ținut să sublinieze că anul 2022 este un an al schimbărilor pentru ea și le-a promis fanilor că nu-i va dezamăgi.

"O să aflați mult mai multe alte lucruri pentru că pentru mine, personal, 2022 este un an al schimbărilor, iar schimbarea este întotdeauna binevenită în viața mea. Nu vă voi dezamăgi", a continuat ea.

Nasrin Ameri, mesaj emoționant pe Instagram

Nasrin a postat pe Instagram două imagini, una făcută în timpul primului ei Live, iar cealaltă cu ultima apariție de la "Star Matinal".

"In stanga, e prima poza facuta in timpul primului meu live! In dreapta, ultima poza din platoul Star Matinal! De la prima poza pana la cea de azi, au trecut 9 ani. 9 ani in care am invatat, am evoluat, am cunoscut oameni minunati, am gresit, am ras, am plans. Tot astazi, se incheie un capitol important din viata mea! Imi iau ramas bun de la Antena Stars, recunoscatoare pentru tot parcursul meu! Le multumesc oamenilor care au avut incredere in mine si in ceea ce pot sa fac. Sunt mandra pentru ca am reusit sa realizez si sa prezint cu succes doua proiecte de suflet: Star Matinal si Star Magazin!

Decizia imi apartine in totalitate si stiu sigur ca schimbarea care va veni, va fi de bun augur! Mandra sa stiu ca am realizat recorduri de audienta impreuna cu super echipa mea, fara de care nu as fi reusit sa ajung pana aici! Dar, nu uit sa va multumesc, voua, matinalilor! Celor care m-ati urmarit, incurajat, criticat atunci cand era cazul. Pentru toate acestea, va multumesc si va promit ca nu o sa va dezamagesc!

2022, de-abia astept sa ne cunoastem", a scris Nasrin pe contul ei de Instagram.

