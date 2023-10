Kylian Mbappe, huiduit de tot stadionul, după ce un adversar l-a strâns de gât în Brest - PSG / Video

Mbappe fost decisiv pentru PSG. În minutul 90, a marcat golul de 3-2 pentru parizieni, dintr-o lovitură de la 11 metri.

Inițial, starul francez a ratat, dar a urmărit mingea și a trimis-o în poartă. Apoi, le-a făcut un semn fanilor lui Brest să tacă moment în care între cele două echipe a avut loc o încăierare. Unul dintre fotbaliștii lui Brest l-a strâns de gât pe Mbappe, iar atacantul a fost huiduit de tot stadionul.

Arbitrul i-a acordat cartonaș galben lui Kylian Mbappe, dar provocările acestuia nu s-au oprit. Astfel, centralul i-a acordat cartonaș roșu. Mai mult, Kylian Mbappe le-a făcut și alte semne suporterilor lui Brest și a încurajat, ironic, să îl huiduie și mai tare, în timp ce ieșea de pe teren.

Foto

Was Mbappé's behaviour out of line today? Obviously I don't know the full conversation on the pitch, but it was following this face grab+other altercations. Brest players seemingly trying to compromise the penalty spot & crowd provocation. It wasn't ideal, but I fully understand. pic.twitter.com/FR3C76Hfn9