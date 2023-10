Faza serii la PSG - AC Milan, din Champions League. Kylian Mbappe, asaltat de un fan / Foto

Fanul a reușit să pătrundă pe gazon și s-a dus direct la starul Kylian Mbappe. Ajuns în fața lui Mbappe, bărbatul l-a luat în brațe pe fotbalist. După câteva momente, văzând că și-a îndeplinit 'obiectivul' intrării pe teren, a făcut un gest al victoriei și a alergat către tribună.

Ulterior, forțele de ordine și-au făcut apariția, însă nu au mai reușit să-l prindă pe fericitul suporter.

Foto

The pitch invader got his hug from Kylian Mbappe and dipped ???? pic.twitter.com/SNWSMMPYYB