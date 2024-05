Stevie Wonder, cadou inedit de ziua sa. La 74 de ani a devenit cetățean al Ghanei

Stevie Wonder, celebrul cântăreț și autor american, a primit luni, chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 74 de ani, un cadou inedit: cetățenia ghaneză, anunțul fiind făcut chiar de președintele Ghanei, Nana Akufo-Addo, citat de EFE, scrie Agerpres.

”Prin conferirea cetățeniei ghaneze lui Stevie Wonder, nu doar că îi extindem cea mai caldă îmbrățișare unui fiu iubit al Africii, dar ne reafirmăm, de asemenea, credința în spiritul durabil al panafricanismului”, a declarat Akufo-Addo pe contul său de pe rețeaua socială X.

In conferring Ghanaian citizenship upon Stevie Wonder, we not only extend our warmest embrace to a beloved son of Africa, but also reaffirm our belief in the enduring spirit of Pan-Africanism and the global African family, and the boundless potential of our continent and all its… — Nana Akufo-Addo (@NAkufoAddo) May 14, 2024

Autor al unor hituri precum ”You Are the Sunshine of My Life” și ”I Just Called to Say I Love You”, Stevie Wonder a primit cetățenia ghaneză în cadrul unei ceremonii desfășurate la Jubilee House (sediul președinției ghaneze) din capitala Accra, după ce a sosit în țara vest-africană însoțit de familia sa, luni, zi care a coincis cu cea de-a 74-a aniversare a sa.

Într-un comunicat publicat de Ministerul de Interne din Ghana se precizează că acest moment ”marchează o etapă importantă în cadrul demersurilor țării de a-i implica pe africanii din diaspora și de a recunoaște contribuțiile remarcabile aduse diasporei africane”.



În cadrul ceremoniei, Akufo-Addo a lăudat contribuția remarcabilă a lui Stevie Wonder la muzică și a subliniat că artistul a inspirat generații de ghanezi și de africani din întreaga lume.

????ICYMI????????????????????: Renowned, multiple Grammy award-winning American singer-songwriter Stevie Wonder has fulfilled his long-time dream of becoming a Ghanaian citizen. President Akufo-Addo conferred the citizenship on him today.



In 2021, Stevie Wonder told Oprah that he wanted to move… pic.twitter.com/mfMBRRPNEz — Ölele | DTS????????‍???????????? (@OleleSalvador) May 13, 2024





Cantautorul, un vechi admirator al Ghanei și al bogatei sale moșteniri culturale, și-a exprimat cu această ocazie recunoștința și bucuria profundă. ”Cred că se datorează descendenței mele. Am simțit că civilizația mea este acolo, în Ghana, și că eu am fost acolo unde a început”, a comentat artistul.

Cu Ghana în suflet, de 30 de ani

Celebrul muzician s-a gândit în mai multe rânduri, să se mute în Ghana, potrivit presei americane. În 1994, Stevie Wonder a declarat că în Ghana este prezent ”simțul comunității mai mult” decât în Statele Unite.



La 21 februarie 2021, artistul, pe numele său real Stevland Hardaway Morris, s-a mutat în Ghana din cauza tulburărilor politice din Statele Unite de la acea vreme, însă nu se știe dacă el locuiește permanent în țara africană, a notat EFE. După cum a mărturisit la vremea respectivă, într-un interviu acordat cunoscutei realizatoare americane de televiziune Oprah Winfrey, decizia de a se muta fusese deja luată.



Stevie Wonder s-a născut în statul american Michigan, iar la scurtă vreme de la naștere și-a pierdut vederea. El a învățat să cânte la pian, tobe și muzicuță la vârsta de nouă ani și a semnat cu legendara casă de discuri Motown în 1961. De atunci, artistul a câștigat 25 de premii Grammy și a vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume.

