Stevie Wonder, decizie definitivă pentru viitorul său

După cum a mărturisit artistul într-un interviu acordat jurnalistei Oprah Winfrey şi preluat de CNN, el a luat deja această decizie.

Întrebat de Oprah Winfrey dacă "se va muta permanent în Ghana", celebrul cântăreţ şi compozitor, al cărui nume real este Stevland Hardaway Morris şi care a împlinit recent 70 de ani, a răspuns afirmativ.

Originar din Michigan, artistul a declarat că i-ar plăcea să-şi poată vedea din nou ţara "zâmbind". "Vreau să văd acest lucru, înainte de a pleca să mă instalez în Ghana, pentru că o voi face", a insistat el.

Stevie Wonder, interpretul unor piesele celebre, precum "You Are the Sunshine of My Life" şi "I Just Called to Say I Love You", a spus că nu doreşte să îi vadă pe copiii lui rugându-se să fie respectaţi sau să fie apreciaţi la adevărata lor valoare. "Cum se poate aşa ceva?", s-a întrebat el.

Potrivit mass-media americane, nu este pentru prima oară când cântăreţul se gândeşte să se mute în Ghana.

În 1994, el a declarat că se simte mai apropiat de comunitatea din această ţară, decât de cea din Statele Unite.

Stevie Wonder, care şi-a pierdut vederea la scurt timp după naştere, a învăţat să cânte la pian, baterie şi armonică la vârsta de nouă ani şi a semnat un contract cu celebra casă de discuri Motown în 1961. De atunci, starul american a câştigat 25 de premii Grammy şi a fost nominalizat de 74 de ori la aceste prestigioase premii muzicale.