Klaus Iohannis, discuție cu Erdogan. NATO, printre subiectele abordate

"Am avut o discuție telefonică foarte bună cu președintele Recep Tayyip Erdoğan. Am vorbit despre consolidarea parteneriatului nostru strategic, cu accent pe investiții și schimburi economice. Am subliniat, de asemenea, rolul esențial al NATO în asigurarea securității regiunii noastre și contribuția României și a Turciei la obiectivele Aliate și la unitatea noastră puternică", a transmis Klaus Iohannis, pe X.

Reamintim că președintele Klaus Iohannis a declarat recent că nu intenţionează să îşi retragă candidatura pentru funcţia de secretar general al NATO şi nici să negocieze o altă funcţie la nivel european. El a subliniat în ultima vreme necesitatea unei reprezentări mai semnificative a țărilor din Flancul Estic al NATO în structurile de conducere ale Alianței, având în vedere amenințările din partea Rusiei.

