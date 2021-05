Kelemen Hunor: PNRR, un plan extrem de echilibrat. Ar urma să fie transmis luni, oficial, la Bruxelles

Kelemen Hunor a precizat că România urmează să transmită săptămâna viitoare, luni, oficial, documentul la Bruxelles. 'Înainte de toate, de la bun început, noi în coaliţie am spus că vom veni în Parlament înainte de ratificare, deci nu e că a insistat Bruxelles-ul sau a insistat cineva, asta a fost din ianuarie discuţia, dar am vrut să avem cu ce să venim în Parlament. Mâine va fi o dezbatere, aşa cum a solicitat şi PSD, de la ora 13,00, premierul va prezenta Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare, după care e loc de dezbatere şi după aceea urmează votul nu pe PNRR, ci pe ratificarea Tratatului.', a spus Hunor.

'Mâine trebuie să ratificăm, ăsta este un lucru important, înainte de 1 iunie să apară şi în Monitorul Oficial. Dacă toate statele ratifică până în 31 mai, atunci deja se poate lua împrumutul începând din 1 iulie şi este important, fiindcă deja sunt state care aşteaptă finanţare din acest plan', a declarat Kelemen Hunor, marţi, la TVR 1, întrebat care este stadiul de elaborare al PNRR.

PNRR este 'un proiect bun'

'Este un plan care trebuie susţinut de toată lumea, care necesită şi nişte reforme, fiindcă vorbim de două componente, sunt granturile şi sunt împrumuturile. Pentru fiecare stat membru există o aşteptare, sunt nişte criterii pentru fiecare stat, ce reforme trebuie să facă, fiindcă totuşi sunt banii contribuabililor şi trebuie să-ţi faci nişte reforme prin care poţi să susţii economia pe termen mediu, pe termen lung, dacă investeşti în anumite sectoare. Şi există şi câteva aşteptări legate de componenta verde şi legate de digitalizare. Şi de aceea au fost multe, multe discuţii, începând din ianuarie, până mâine, poimâine şi până luni, când va trimite România oficial, că până acum nu a fost depus oficial acest plan, nu era o chestie foarte urgentă, pentru că am stabilit de la bun început că depunem în mai', a afirmat Kelemen Hunor.

Domeniile acoperi în PNRR

Vicepremierul a subliniat că, din punctul de vedere al coaliţiei de guvernare, PNRR este un plan 'extrem de echilibrat, care va acoperi toate segmentele importante, de la Transporturi până la Sănătate, de la Educaţie până la Mediu, de la UAT-uri şi până la Cercetare şi Digitalizare'.

'Toate componentele sunt extrem de echilibrate. Chiar am propus într-un fel extrem de atent, de exemplu, tot ce este la Ministerul Dezvoltării sau, mă rog, în ograda Ministerului Dezvoltării, am spus să mergem pe o variantă când nu se decide politic, fiecare UAT, municipiile reşedinţă de judeţ, municipiile, oraşele şi comunele, au la dispoziţie o anumită sumă şi pot să aleagă din diferite proiecte ce vor să finanţeze, mobilitate urbană, de exemplu. La Transporturi sunt prevăzute exact care sunt autostrăzile, care este segmentul de cale ferată unde se va investi până-n 2026. (...) Noi am insistat şi am luptat mult pentru infrastructură şi au acceptat şi vor fi mulţi bani pentru infrastructura rutieră şi feroviară. Dar, şi aici trebuie să vedem un lucru, trebuie să mergi cu proiecte mature, cu proiecte gata făcute, pentru că altfel nu ai cum să semnezi contractele până anul viitor şi să şi finalizezi aceste proiecte până-n 2026', a subliniat Kelemen Hunor.

Problemă nerezolvată pe partea de Agricultură

El a precizat că pe partea de Agricultură a rămas o singură problemă nerezolvată, cea legată de irigaţii. 'Deci, noi pentru irigaţii trebuie să asigurăm fonduri de la bugetul naţional sau, eventual, din alt program, ăsta a fost singurul lucru, hai să spunem aşa, unde nu s-au putut depăşi barierele', a spus Kelemen Hunor. Acesta a menţionat că vor exista şi pe partea de Mediu componente ce ţin inclusiv de finanţarea localităţilor mici, sub 2.000 de locuitori. Vicepremierul a mai afirmat că, în opinia sa, prima tranşă de bani din PNRR, respectiv deconturi, ar urma să se realizeze în 2022.

'Asta depinde în mare măsură de noi. Dacă noi depunem pe 31 mai, hai să spunem că în două luni de zile e evaluat proiectul, este aprobat proiectul, asta înseamnă cam în iulie şi încep discuţiile pentru a semna contractele care până la sfârşitul anului, până la începutul anului viitor trebuie semnate. Şi, bineînţeles, imediat după ce acest lucru s-a întâmplat, vor veni banii, dacă proiectele sunt ok (...). Eu nu vreau să spun că în acest an vor veni bani din PNRR, nici nu exclud că spre sfârşitul anului pentru anumite proiecte care sunt gata, sunt mature să avem deja bani (...), deconturi aprobate, dar, mai degrabă m-aş duce spre începutul anului 2022', a susţinut Kelemen Hunor, conform Agerpres.