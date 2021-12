Kate Middleton și Prințul William au publicat fotografia de Crăciun alături de copiii lor. Marele lor SECRET, aflat acum

Prințul William și Kate Middleton au prezentat felicitarea de Crăciun. Cei doi au publicat pe pagina oficială de Instagram o fotografie cu ei, alături de cei trei copii: Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis.

Fotografia, difuzată vineri pe reţelele de socializare de biroul de presă de la reşedinţa lor oficială, Palatul din Kensington, îi prezintă pe cei doi duci de Cambridge care zâmbesc alături de copiii lor, îmbrăcaţi în ţinute lejere de vară, într-o imagine de familie.

"Suntem încântaţi să împărtăşim o nouă imagine cu familia noastră, care va apărea pe felicitarea de Crăciun din acest an", au scris ducii de Cambridge pe reţelele de socializare

Un purtător de cuvânt al cuplului princiar britanic a dezvăluit că fotografia a fost realizată în timpul unei vacanţe în Iordania de anul acesta, fără să precizeze însă perioada exactă în care a avut loc călătoria ducilor de Cambridge.

Nu multe fotografii există cu reședința pe care o preferă cei doi atunci când au nevoie de câteva clipe de liniște. Prințul George și Prințesa Charlotte au fost crescuți în casa din Norfolk, conacul Anmer, însă reședința oficială a cuplului este Palatul Kensington, aflat în vestul Londrei.

Totuși, fanii lor nu știu că Prințul William și Kate Middleton se mai bucură de o vilă cu trei dormitoare, care se află pe domeniul Castelului Balmoral din Scoția. O singură fotografie există cu reședința, în care este prezentat doar exteriorul. Nimeni nu știe cum a fost decorată locuința respectivă.

Locuința ar fi fost primită de către Prințul William din partea străbunicii sale, Regina Mamă, cu puțin timp înainte ca aceasta să moară, în anul 2002. Regina Elisabeta își petrece mult timp la reședința de vară de la Balmoral, dar și alte rude ale sale preferă destinația respectivă.

Între timp, Prințul William, Kate Middleton, dar și cei trei copii, pot să meargă la reședința pe care o dețin atunci când vor să petreacă timp separat de restul familiei sau își doresc să se relaxeze. Aceștia frecventează locația respectivă încă de când erau studenți, potrivit The Sun.

Detalii surprinzătoare au ieșit la iveală despre Prințul William și trecutul său.

Deși este căsătorit cu Kate Middleton din 2011, puțini sunt cei care-și amintesc relațiile pe care le-a avut fiul Prințului Charles înainte să o cunoască pe Ducesa de Cambridge.

Un biograf regal a făcut dezvăluiri picante în cartea autorului Christopher Andersen, "Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan" și, conform lui, Prințul William a avut o relație... online cu femei faimoase și iubite de publicul din întreaga lume.

Ei bine, este vorba despre nimeni alta decât Britney Spears, dar şi de nepoata fostului preşedinte George W Bush, Lauren Bush.

Cei doi Duci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună trei copii, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louise.

Dincolo de relația lor pe care mulți o admiră și o văd perfecte, astrele oferă detalii neașteptate despre cei doi.

Kate Middleton este Capricorn, iar Prințul William este Rac, tocmai de aceea, potrivit astrologului Michelle Fedrizzi, Ducele și Ducesa de Cambridge au o compatibilitate solidă.

Prințul William este motivat de Kate Middleton

"Kate îl motivează pe William cu Soarele ei în Capricorn și Soarele lui în Rac. Cei doi se înțeleg unul pe celălalt la un nivel intelectual profund și la nivel emoțional, având amândoi Luna în Rac", a spus Michelle Fedrizzi.

În plus, William are Mercur în Gemeni, iar Kate în Vărsător, ceea ce indică faptul că amândoi sunt pe aceeași lungime de undă și gândesc la fel.

Fedrizzi explică, de asemenea, că asemănarea lor intelectuală oferă stabilitate Familiei Regale.

"Ei îi ajută pe oameni să vadă lucrurile diferit și ar putea fi cei care vor reuși să extindă ideile și chiar să aducă un echilibru, fiind împăciuitori sau mediatori în familie atunci când lucrurile devin un pic problematice", a adăugat ea, arată yahoo.com