Kate Middleton i-a luat locul Reginei Elisabeta. Imaginile momentului de la Casa Regală

Regina Elisabeta a II-a nu va participa duminică la ceremonia cu prilejul Remembrance Day de la monumentul Cenotaph, din Londra, din cauza unor dureri de spate, a anunţat biroul de presă al Palatului Buckingham, potrivit Reuters.

O sursă din cadrul Palatului a precizat că întinderea musculară de care suferă regina nu are legătură cu problemele medicale neprecizate care au determinat vizita suveranei la spital şi că este vorba despre o coincidenţă incredibil de regretabilă.

Cu toate acestea, absenţa reginei de la un eveniment pe care suverana îl consideră drept unul dintre cele mai importante ale anului va spori temerile referitoare la starea de sănătate a suveranei. Ceremonia ar fi fost primul eveniment public la care suverana ar fi participat în persoană după ce medicii i-au recomandat să se odihnească ca urmare nopţii de spitalizare de luna trecută.

Majestatea sa este dezamăgită că va lipsi de la ceremonie, a afirmat palatul într-un comunicat, conform Agerpres.

Trebuie să vezi: Kate Middleton, "Regina perfectă"

În absența Reginei, care are probleme cu spatele, Ducesa de Cambridge a fost în centrul atenției, apărând la balconul oficial, încadrată de Ducesa de Cornwall și Sophie Wessex.

Kate Middleton a fost o apariţie sobră la evenimentul anual care marchează Ziua Comemorării, pentru a onora membrii forţelor armate care au murit în Primul Război Mondial.

Kate Middleton i-a asistat pe Prințul William și Prințul Charles, care au depus coroane de flori la monumentul închinat victimelor războiului.

Kate Middleton a optat pentru haina sa neagră, semnată Alexander McQueen, cu epoleți, pe care a mai purtat-o și acum câțiva ani, în 2018, la exact același eveniment. De data aceasta, și-a asortat ținuta cu o pălărie neagră de la Tiffany și cercei cu diamante și perle. Ducesa a mai purtat o broșă în formă de floare de mac, în valoare de 19,99 lire sterline.

