Jocurile politice la prezidențiale 2024. Chirieac: Ar putea să apară un candidat surpriză

'Vom avea o competiție foarte dură pentru că sunt mulți candidați puternici. Pe partea dreaptă, eu o văd pe doamna Kovesi, care e și sus în sondaje, conform lui Mirel Palada și nu numai lui. De la PSD sunt, cel puțin, 2 candidați foarte puternici: Marcel Ciolacu sau Mircea Geoană. De la PNL este Nicolae Ciucă, dar să vedem dacă mai apare cineva după rotativă, poate cineva care are mai multe abilități de comunicare. Nu exclud ca USR, la un moment dat, să îl propună pe Cătălin Drulă, dar el are cam aceleași probleme de comunicare pe care le-a avut și Cioloș. Însă cred că partidul lui Cioloș o va sprijini pe doamna Kovesi. Din partea AUR, cu siguranță este George Simion.', a spus Bogdan Chirieac.

'Prin urmare, este o galerie bogată, puternică, în care cred că votul se va împărți. Este greu de spus care vor fi candidații ce vor intra în turul 2, mai degrabă, cineva sprijinit de PSD și să vedem cine va fi candidatul de pe dreapta.', a mai zis Chirieac.

Întrebat dacă ar putea să apară un candidat surpriză, din 'spuma mării', analistul politic a răspuns:

'Cu siguranță, cum a fost domnul Klaus Iohannis în 2014. A venit din spuma mării, el a fost promovat de domnul Crin Antonescu. Puțină lume se aștepta ca primarul din Sibiu să vină la Președinția României. Sigur că rezultatele nu au fost mărețe, vedem ce mai este în acești ultimi 2 ani pe care îi mai are, dar premise nu sunt ca să spui că a fost un Carol I al României.', a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac, într-o intervenție telefonică la România TV.

În ultimul timp, se vorbește mai accentuat despre posibilitatea ca PSD-ul să iasă de la guvernare.

Se pare că cei din PSD au făcut o serie de sondaje iar, în urma acestora, a rezultat că PSD se situează în preferințele electoratului. De menționat, conform România TV, acest scenariu de rupere a coaliției de guvernare a fost deja discutat în cadrul ședinței PSD, iar președintele partidului, Marcel Ciolacu, i-a întrebat pe colegii de partid dacă aceștia consideră că ar fi bine ca să iasă în această perioadă de la cârma Executivului.

Se pare că în ultimul timp tot mai mulți lideri PSD consideră că aceasta ar fi varianta cea mai bună pentru că, indiferent de momentul în care vor avea loc alegeri, aceștia ar obține un scor foarte bun de peste 40%, chiar 45% și că vor reuși să își formeze propriul guvern având o majoritate stabilă în Parlament.

Această ipoteză a fost dezbătută de către analistul politic Bogdan Chireac la România TV.

”Poți avea 40%, ieși de la guvernare și s-ar putea să rămâi, în cel mai bun caz, tot cu 40% și să nu poți forma un guvern. În plus, liberalii ar trebui să guverneze cu USR-ul, iar USR-ul are mari probleme și are mari semne de întrebare asupra sa, pe care singur și le-a creat, iar public, ar putea să acuze PSD-ul că au abandonat țara într-un maxim de tensiune. E și acest aspect. Din această cauză am reținut faptul că președintele Marcel Ciolacu a făcut o departajare clară netă între președintele Klaus Iohannis, pe care l-a făcut trompetă, și premierul Nicolae Ciucă, despre care a spus că are o colaborare excelentă. Eu nu cred că se va rupe coaliția. Eu cred că vom asista și la rotativa de anul viitor. Până la urmă, stabilitatea aceasta politică este astăzi singurul lucru prin care se poate lăuda România, cu adevărat, în fața Europei”, a fost de părere analistul politic, Bogdan Chirieac. Vezi continuarea aici!

