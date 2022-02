Jens Stoltenberg: "E cel mai periculos moment pentru Europa. Multe unităţi sunt în poziţie de luptă"

Stoltenberg a ieşit public cu o serie de declaraţii, imediat după reuniunea de urgenţă a NATO de astăzi. Oficialul a spus că ce se întâmplă acum este o escaladare serioasă din partea Rusiei iar asta afectează orice șansă de a găsi o soluție la conflict. Mai mult, a ţinut să sublinieze că NATO este solidară cu poporul ucrainean și guvernul său.

Stoltenberg: "Lăudăm Ucraina pentru reținerea de a nu răspunde provocărilor repetate ale Rusiei"

"Vom continua să oferim Ucrainei un sprijin politic puternic, iar aliații furnizează echipamente pentru a ajuta Ucraina să se apere, precum și sprijin financiar susținut. Forţa de răspuns a NATO a fost activată. Avem planuri gata făcute, avem trupe disponibile pentru a fortifica şi mai departe, dacă este nevoie. Scopul nostru este să prevenim un conflict şi să asigurăm aliaţii. Principala noastră responsabilitate este să nu lăsăm loc de calcule greşite asupra angajamentului nostru de a apăra toţi aliaţii. Statele Unite au trimis deja unităţi în Europa, Germania a trimis mai mulţi soldaţi în Lituania, Regatul Unit şi-a dublat prezenţa în Estonia. Inclusiv Spania, Olanda, Danemarca şi mulţi alţii au decis să trimită trupe, nave şi avioane pentru a creşte prezenţa NATO, iar Franţa a spus că este gata să conducă un grup de luptă în România. Facem apel la Rusia să detensioneze situația și să se angajeze în eforturi diplomatice. Altfel, vor exista sancțiuni și mai puternice, cu un preț și mai mare de plătit. Este cel mai periculos moment pentru securitatea europeană din generația noastră. Au promis că se vor retrage, dar au adus și mai mulți soldați." a spus Stoltenberg.

”Rusia încă mai are o opţiune”

"Ceea ce vedeţi sunt semnale mixte din partea Rusiei. Este, clar, o ameninţare dar şi o încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Ucrainei prin simplul fapt că au recunoscut aceste zone ca state independente. Ce pot să spun este că Rusia are peste 150.000 de soldaţi. Pe lângă asta, mai sunt şi forţe aeriene şi navale, în apropiere de Ucraina. Aceste forţe sunt deja mobilizate în Crimeea şi în Donbas dar şi în apropiere de graniţele Ucrainei atât la est cât şi la sud şi nord, unii în Rusia, alţii în Belarus. Aceste forţe sunt gata de luptă. Nu sunt doar trupe dar şi tot felul de echipamente, rachete, vehicule, tancuri, drone şi sisteme pentru război electronic. Tot mai multe trupe au părăsit bazele şi sunt acum în poziţii din care pot ataca fără avertisment. Situaţia este, astfel, una extrem de periculoasă dar, cum am spus în repetate rânduri, Rusia încă mai are o opţiune: poate să facă un pas în spate şi să aibă un dialog cu NATO. Noi suntem în continuare deschişi la discuţii." a adăugat oficialul NATO.

