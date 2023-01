Istvan Kovacs, recompensat cu o finală, după ce a fost ignorat la Cupa Mondială din Qatar

Arbitrul român Istvan Kovacs va oficia finala Cupei Naţiunilor din Golful Persic, dintre Irak şi Oman, care va avea loc în Basra (Irak), a anunţat, marţi Federaţia Română de Fotbal.



"După ce a aflat că a fost nominalizat pentru Campionatul Mondial al Cluburilor, Istvan Kovacs a fost delegat să conducă şi finala Cupei Naţiunilor din Golf, Irak - Oman", a anunţat FRF pe site-ul oficial.



Partida este programată joi, 19 ianuarie, pe International Stadium din Basra. Invitat să arbitreze la turneul aflat la ediţia cu numărul 25, Kovacs va bifa astfel al treilea joc în competiţie, după ce a arbitrat şi meciul de deschidere plus încă o partidă din faza grupelor.



"Centralul" român îi va avea alături pe colegii săi din brigadă, pe asistenţii Vasile Marinescu şi Mihai Artene. Arbitrul de rezervă va fi Salman Falahy (Qatar), în timp ce în camera VAR se vor afla Jeremy Pignard (Franţa) şi Jiyedh Redouane (Maroc).



Kovacs este unul dintre cei doi arbitri europeni delegaţi de FIFA la Cupa Mondială a Cluburilor, care se va desfăşura în perioada 1-11 februarie, în Maroc. Istvan Kovacs îi va avea alături pe conaţionalii Vasile Marinescu şi Mihai Artene, ca arbitri asistenţi, scrie Agerpres.

Kovacs nu e supărat că nu a arbitrat la Campionatul Mondial

Arbitrul român Istvan Kovacs, care a fost desemnat de FIFA rezervă la opt partide de la Cupa Mondială de fotbal din Qatar, consideră că în acest fel poate a câştigat mai multă experienţă decât ar fi acumulat într-un singur meci din postura de central.



"Pot spune că a fost o experienţă extraordinară, mă bucur că am putut să particip la acest eveniment, care este cel mai important eveniment sportiv din lume. Mă simt mândru şi am venit acasă cu foarte multe lucruri pozitive. După ce am ajuns acolo, m-am pregătit exemplar, ca şi ceilalţi arbitri care am fost selectaţi să participăm la Cupa Mondială. A fost decizia comisiei de arbitri FIFA pe care noi am respectat-o. Practic, pentru noi, faptul că am putut să participăm a fost o onoare şi drept dovadă că au fost mulţumiţi de pregătirea noastră am fost delegaţi eu şi cei ceilalţi colegi ai mei la opt partide în calitate de arbitru de rezervă. Am căpătat experienţă, ceea ce o să ne ajute pentru turneele viitoare", a afirmat Kovacs într-un interviu pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal.



Întrebat dacă este dezamăgit că nu a fost desemnat să conducă nicio partidă din postura de arbitru central, Kovacs a spus: "Oricine îşi doreşte să arbitreze la centru, dar, repet, cu aceste opt meciuri ca rezervă, poate am câştigat mai mult decât cu un singur meci la centru".



Referitor la tehnologia folosită la această ediţie a Cupei Mondiale, pentru a ajuta munca arbitrilor, Kovacs crede că sistemele de monitorizare vor fi perfecţionate în viitor.



"Tehnologia este o unealtă în fotbal, dar cred că pe viitor fotbalul nu va fi condus din teren de tehnologie, ci va fi nevoie de arbitri. Eu sunt sigur că se va perfecţiona şi acest sistem astfel încât să nu mai dea erori. Dar la acest turneu final nu au fost erori", a afirmat arbitrul român.



El a fost impresionat cel mai mult de organizarea turneului final din Qatar şi de atmosfera creată pe stadioane.



"Mi-a plăcut foarte mult organizarea. A fost organizare ireproşabilă, condiţiile, atmosfera de pe stadioane, pentru că am putut vedea cinci meciuri live, ca spectator. Totul a fost la superlativ, a fost un Mondial reuşit. Cred că experienţa de la acest Mondial mă va ajuta pentru turneele următoare care vor veni, pentru EURO 2024 şi pentru Campionatul Mondial din 2026. 2022 a fost cel mai reuşit an pentru mine, cu reuşite pe măsură. Suntem mândri că am putut să ne reprezentăm ţara la cel mai înalt nivel şi ne dorim ca şi pe viitor să ne ridicăm la cerinţele dorite de către UEFA, FIFA şi FRF", a mai spus Istvan Kovacs.

