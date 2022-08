Irina Fodor a trecut printr-o ”furtună emoțională ce a trebuit gestionată cu delicatețe”: Ne-am urcat în mașină și efectiv am rupt ușa

„Oficial, vacanțăăă!!! De la venirea în țară și până acum, nu prea am avut timp să îmi trag sufletul, ca să vă spun drept”, și-a început astfel Irina Fodor mesajul publicat, luni, pe contul de Instagram.

„Fodorică a fost plecat la Bacău, la Splash! Vedete la apă iar eu am rămas acasă cu muuulte lucruri pe care le-am pus pe “hold” când am plecat, și cu altele noi care au apărut ca ciupercile după ploaie. Cu copilul am trecut printr-o internare în spital, o furtună emoțională ce a trebuit gestionată cu delicatețe și prima tabără din viața ei. Cu Luna printr-un set de analize și verificări. O vizită-fulger la Buzău ca să îmi văd bunicile și părinții și să mă asigur că toată lumea e bine, sănătoasă. Și altele, mărunte, dar care cereau rezolvare rapidă.

Fodorică a încheiat proiectul vineri, copilul s-a întors din tabără sâmbătă noapte, iar ieri ne-am urcat în mașină și efectiv am rupt ușa. Suntem toți, suntem bine și o să tragem vacanța asta în piept cu toată forța. Vă pupăm și vă îmbrățișăm!”, a transmis Irina Fodor.

Cel de-al cincilea sezon „Splash! Vedete la apă” aduce cu el mai multe surprize

Premiera „Splash! Vedete la apă” va avea loc joi, 11 august, de la 20:30, la Antena 1.

În fiecare săptămână, vor exista ediţii de calificări, în urma cărora primii doi concurenţi cu cel mai mare punctaj vor ajunge direct în finala difuzată duminica, de la 20:00, la Antena 1, unde vor lupta pentru premiul săptămânal pus în joc: 10.000 de lei.

Iulia Albu, Clara Gherase, Nea Mărin şi Cosmin Natanticu vor urmări salturile și vor nota pe lângă tehnică și curaj, și evoluția participanților din prima zi de antrenament și până în clipa săriturilor efectuate în cadrul concursului. Lor le vor fi alături şi prezentatorii show-ului, Monica Bîrlădeanu, Ramona Olaru şi Răzvan Fodor, care le vor oferi ultima doză de curaj înainte de salturile de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale bazinului olimpic de la Bacău. În noul sezon va fi prezent și cuplul comic format din Paula Chirilă şi Romică Ţociu – cei doi se vor asigura că atât cei prezenți pe platourile de filmare, cât și telespectatorii își vor lua doza necesară de zâmbete/serotonină.

La fel ca în sezoanele trecute, Claudia Tiu, Cătălin Cozma și Bogdan Ioniță sunt cei trei antrenori de la „Splash! Vedete la apă“ care îi vor ajuta pe concurenți să își perfecționeze săriturile, dar și să își învingă fricile.

În vârstă de 37 de ani, Bănel Nicoliță i-a impresionat cu îndrăzneala lui pe jurații show-ului „Splash! Vedete la apă”, dar și pe antrenori. Surpriza de care a avut, însă, parte în timpul filmărilor, chiar înainte de momentul său, l-a adus în faţa telespectatorilor într-o ipostază mai puţin obişnuită. Cu câteva momente înainte să execute saltul pentru care s-a antrenat întreaga săptămână la bazinul olimpic de la Bacău, Bănel Nicoliță a vizionat mesajul de încurajare pe care i l-au pregătit fiicele sale, aflate acasă. Imediat ce le-a văzut pe Amalia și pe Natalia, celebrul sportiv a avut ochii în lacrimi, iar emoțiile lui i-au copleșit și pe ceilalți.

Ce salturi au ales să execute primii 18 participanți și de pe care platforme, telespectatorii pot afla urmărind cel mai nou sezon „Splash! Vedete la apă“ din 11 august, joi şi vineri, de la 20:30 şi sâmbătă şi duminică, de la 20:00, la Antena 1.

