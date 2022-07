Irina Binder, mesaj acid, după derapajul lui Buhnici despre femeile cu celulită și vergeturi: Nici tu nu arăți așa cum am dori noi. Nu te mai flata gratuit

Scriitoarea Irina Binder a reacționat după derapajul vloggerului George Buhnici în legătură cu femeile care au celulită și vergeturi.

"Nu am scris niciodată despre scandaluri, mi s-a și reproșat că nu apăr anumite cauze atunci când vreo persoană publică a avut derapaje grave... Nu-mi place circul, nu-mi plac bârfele și nu-mi place să arunc și eu cu pietre atunci când cineva are parte de oprobiu public. Dar ca om care primește foarte multe mesaje de la adolescente și de la femei complexate de aspectul lor fizic și care trăiesc adevărate traume, sunt izolate social și apelează la măsuri drastice (riscând să-și pună în pericol sănătatea) doar pentru a arăta "mai bine" și pentru a fi acceptate de societate, sau mesaje de la femei hărțuite și de la fete abuzate, ca femeie care am avut parte de body shamming, iau foc atunci când o persoană publică aruncă afirmații de genul: "Serios, mai mergeţi pe la sală, fetelor! Venim la mare ca să vedem piele şi aş vrea ca pielea aia să nu aibă vergeturi." "Eu am norocul că am o soţie care arată ca o minoră. Asta e şansa vieţii mele, jur".

Băi, nene, oamenii normali merg la mare să vadă marea, zarea și eventual OAMENI, nu pielea femeilor. Dacă tu mergi la mare să vezi piele și mai ai și o soție, atunci regretăm că nu are și ea noroc de un bărbat ok. Dacă standardul tău de frumusețe sunt minorele, du-te și te caută. Până atunci te informăm că pe noi, femeile cu vergeturi și celulită, care nu mergem la sală ca să-ți bucurăm ție retina, NU ne interesează ce vrei tu să vezi și nici cum vrei tu să arate pielea noastră. Că nici tu nu arăți așa cum am vrea noi. Și nu te mai flata gratuit, părerile misoginilor nu au nicio valoare.", a scris Irina Binder pe pagina ei de Facebook.

Irina Binder: Vergeturile mele sunt dovada că am făcut nenumărate eforturi să slăbesc

Ulterior, la secțiunea comentarii, scriitoarea a recunoscut că și ea are vergeturi, iar acestea sunt semnele rămase în urma eforturilor sale de a slăbi.

"Vergeturile mele sunt dovada că am făcut nenumărate eforturi să slăbesc, crezând că doar așa sunt bună și demnă de societatea asta. Sunt vergeturile mele, kilele mele, celulita mea, toate defectele mele, nu-mi pasă dacă îi plac sau îi displac cuiva, eu sunt mai mult decât un corp fizic, eu doar am grăsime și vergeturi, nu însemn grăsime și vergeturi, iar misoginii care îndrăznesc să arunce asemenea afirmații, să se gândească înainte că și mamele și fiicele lor sunt tot femei." a mai scris Irina Binder.

"Mama mea a murit fără să fi avut curaj să meargă la mare în ultimii 30 de ani din viața ei"

În plus, scriitoarea a făcut o mărturisire emoționantă despre mama sa.

"Mama mea a refuzat să meargă la mare de rușine că avea niște varice... și că "nu arăta bine", că era prea slăbuță. Și mama mea a murit fără să fi avut curaj să meargă la mare în ultimii 30 de ani din viața ei. Ca mama mea sunt multe femei care își refuză bucurii și momente binemeritate, de teamă că vor fi judecate pentru aspect. Toți cei care fac afirmații legate de aspectul cuiva se fac vinovați de traumatizarea unor persoane."

