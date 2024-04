Iranul atacă Israelul cu zeci de drone. Update: Irakul a închis spațiul aerian / video / Reuters

Update 8:

Israelul închide spațiul aerian pentru toate zborurile. Dronele urmează să ajungă la ora 2 dimineața.

Spațiul aerian al Israelului va fi închis tuturor zborurilor înaintea atacului iranian cu drone, au declarat autoritățile aviatice ale țării.

Update 7:

Joe Biden este „informat în mod regulat” cu privire la atacul cu drone lansat de Iran, a precizat Casa Albă.

Președintele SUA și-a întrerupt călătoria de weekend în Delaware pentru a zbura înapoi la Washington în această seară.

Odată ce va ateriza, se va întâlni cu oficiali de securitate națională și membri ai cabinetului său la Casa Albă.

Update 6:

Apărarea aeriană a Iordaniei este pregătită să intercepteze și să doboare orice dronă care îi tranzitează spațiul aerian.

Update 5:

Premierul Benjamin Netanyahu spune că Israelul este pregătit pentru un „atac direct din Iran”, potrivit Al Jazeera.

„Sistemele noastre de apărare sunt implementate; Suntem pregătiți pentru orice scenariu, atât în apărare, cât și în atac”, a spus el într-o declarație televizată, adăugând că Israelul are sprijinul Statelor Unite și al „multor alte” țări.

Update 4:

Ar fi fost lansat și un al doilea val de drone, potrivit unor imagini publicate pe X (vezi video mai jos).

Update 3:

Spațiul aerian al Israelului va fi închis aviației internaționale.

Update 2:

Președintele Joe Biden se va întâlni sâmbătă cu oficiali de securitate națională și membri ai Cabinetului la Casa Albă pentru a discuta despre evenimentele din Orientul Mijlociu, a declarat Casa Albă în timp ce Israelul a informat că Iranul a lansat un atac cu drone.

Update:

Irakul a închis spațiul aerian. Tot traficul aerian a fost oprit temporar, a spus Ministerul Transporturilor.

Știrea inițială:

Iranul a lansat „vehicule aeriene fără pilot” în Israel, a declarat armata israeliană, potrivit Reuters.

Pentagonul a confirmat: „Israelul este acum atacat din Iran”.

Făcând o declarație televizată, contraamiralul Daniel Hagari spune că Israelul este „bine pregătit” pentru atac.

„Ne-am pregătit în avans pentru diverse scenarii. Pentru a intercepta aceste lansări, avem cercurile de protecție atât din marina, cât și din forțele aeriene pe mai multe straturi”, a spus Hagari.

El a explicat că va dura câteva ore până când dronele vor ajunge în Israel, iar sirenele vor suna dacă vreo zonă este amenințată.

„Vom încerca să îi împiedicăm să ajungă pe teritoriul israelian, aceasta este sarcina noastră”, a spus Hagari.

„Dacă intră în spațiul aerian israelian, atunci veți auzi sirene și alarme oriunde vor intra aceste amenințări și le vom intercepta”, a adăugat el.

Trei surse au confirmat pentru Reuters că mai multe drone au fost văzute din direcția Iranului în provincia Sulaymaniya din Irak.

⚡️BREAKING Second wave of Shahed-136s have been launched from several provinces of Iran toward Israel! pic.twitter.com/3vV1vpim3K

US Air Force fighter jets fly over Iraq in an attempt to intercept Iranian drones flying towards Israel



It is reported that drones were also launched into Israel from Yemen and Iraq pic.twitter.com/ElG6OoaS8h