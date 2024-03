Ioana Ginghină nu mai este vegetariană, după ce fiica ei reușise să o convingă să nu mai mănânce carne. "Mă săturasem de pește. Plus că mi-au ieșit valori anormale la analize"

Cunoscuta actriță Ioana Ginghină a stârnit interesul publicului în ultimii ani nu doar prin talentul său actoricesc, ci și prin alegerile sale alimentare. Timp de câțiva ani, Ginghină a adoptat un stil de viață vegetarian, renunțând la consumul de carne, o schimbare inspirată de fiica sa, Ruxandra. Totuși, recent, actrița a făcut un pas înapoi și a revenit la consumul de carne, după ce nutriționiștii i-au recomandat să-și diversifice dieta.

Decizia lui Ginghină de a renunța la regimul vegetarian a fost motivată și de rezultatele analizelor medicale, care au indicat valori anormale. La 47 de ani, actrița a considerat că este momentul să facă câteva ajustări în alimentația sa pentru a evita complicații de sănătate mai târziu.

Fiica sa, Ruxandra, care a fost o influență semnificativă în decizia inițială de a deveni vegetariană, este acum tentată să urmeze exemplul mamei sale și să reintegreze carnea în dieta sa. Cu toate acestea, Ginghină subliniază că nu urmează un regim alimentar restrictiv și se străduiește să adopte un echilibru între o alimentație sănătoasă și plăcerea de a mânca.

„De 6-7 ani de zile am un stil de viață. Nu mai țin nicio dietă, doar am grijă ce mănânc! Pot să spun, ca noutate, că am câteva zile de când m-am apucat de carne. Nu mai sunt vegetariană! A zis Ruxi să nu recunosc, dar uite că nu o ascult! Și pe ea o tentează, dar a zis că se mai gândește! Nu mai sunt vegetariană dacă mă vedeți mâncând slănină prin restaurant sau m-ați văzut weekend-ul acesta la munte. Am zis eu prima!', a spus actrița pentru ego.ro.

"Atunci am decis să mănânc carne din nou"

Ioana spune că schimbarea în stilul său alimentar a fost determinată de sfaturile medicilor, după ce a primit rezultatele analizelor de laborator. Actrița admite că a ajuns să se plictisească de consumul repetitiv de pește, necesar pentru a asigura aportul de proteine, aceasta fiind a doua motivare care a condus-o să-și revizuiască dieta.

„A fost la recomandarea nutriționiștilor după niște analize care mi-au ieșit. Trebuie să recunosc, fac în acest an 47 de ani! Cu cât înaintez mai mult în vârstă, am nevoie de mai multă proteină! Mă săturasem de pește. Puteam să nu mănânc carne, dar trebuia să mănânc mult pește ca să acopăr partea cu proteina. Mă săturasem! Când vedeam pește spuneam: „Numai!'. Oricum ar fi gătit, nu mai pot! Atunci am decis să încep să mănânc carne iar!', a mai spus ea pentru sursa citată.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News