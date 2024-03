Ingredientul secret pentru cea mai bună friptură la grătar. Mihaela Bilic: Va fi mai fragedă și gustoasă

Chiar dacă ne aflăm încă departe de sezonul ieșirii la iarbă verde și la grătare, nutriționistul Mihaela Bilic a dezvăluit care este ingredientul secret pentru a obține cea mai bună friptură la grătar, dar în același timp a explicat și de ce acest ingredient este recomandat în detrimentul altora.

”Ce trebuie să facem ca friptura la grătar să iasă fragedă și gustoasă? Secretul nu stă în condimente, ci în fezandare. Fezandare înseamnă să o lăsăm măcar 12 ore în contact cu un mediu acid. Mulți folosesc zeamă de lămâie, oțet, vin.

Eu folosesc un ingredient secret: iaurtul. Iaurtul are aciditate, are calciu și acele culturi bacteriene, bacterii lactice, care fac un proces suplimentar, pentru că avem nevoie de această predigestie a proteinelor. Carnea are proteine, iar în momentul în care o punem într-un mediu acid, începe digestia.

Bucata de carne care a stat în contact cu mediul acid, va fi mai fragedă și gustoasă. Iaurtul poate avea și acest rol magic: fezandează carnea și o face fragedă și gustoasă pentru grătar”, a explicat nutriționistul Mihaela Bilic, într-un clip postat pe contul său de Facebook.

FOTO: captură video Facebook @Mihaela Bilic

Iaurtul frăgezește carnea mult mai ușor și mai eficient decât marinadele obișnuite. În timp ce marinadele acide pe bază de oțet sau citrice pot întări proteinele precum pieptul de pui până la o consistență cauciucată, iaurtul le înmoaie încet, rezultând o carne care poate fi practic desfăcută cu mâna, notează Bon Appetit.

Marinările cu iaurt sunt foarte eficiente atunci când sunt lăsate pe proteine pentru o perioadă îndelungată de timp, în jur de 12 ore, dar funcționează bine și dacă le lăsați 4-6 ore.

