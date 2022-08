Incendii de pădure în Thassos, insula grecească plină de turişti români. Pompierii s-au mobilizat. Turiştii, îndemnaţi la calm

Pompierii, imobilizaţi masiv în insula grecească Thasos, sunt pe cale să localizeze şi să stingă incendiul de pădure izbucnit lângă localitatea Potamia. După ce a ars o noapte întreagă, în multe locuri ale insulei se simte puternic mirosul de fum al pinilor distruşi de flăcări.

Tot din cauza fumului, protecţia civilă a trimis mesaje de evacuare a localităţilor Chinira şi Limenaria, însă de dimineaţă, turiştii români, prezenţi în număr mare pe insulă, au putut vedea cum elicoptere şi avioane de stingere a incendiului iau apă din mare şi o aruncă asupra focului.

Autorităţile suspectează că incendiul ar fi fost provocat intenţionat, după cum transmite corespondenta RRA, Michaela Lambrinidou. Ministerul Român de Externe precizează că situaţia din Thasos este monitorizată cu atenţie de Ambasada noastră la Atena şi de Consulatul de la Salonic, care menţin permanent legătura cu autorităţile locale şi care sunt gata să ofere asistenţă turiştilor români. Până acum nu a fost nicio solicitare, afirmă diplomaţia română, scrie Rador.

Care este situaţia la faţa locului

"Situația este sub control. Se intervine terestru și aerian, cu sute de pompieri și voluntari, din insulă și veniți de pe continent, cu peste 10 aeronave, plus utilaje precum buldozere sau excavatoare.

Încă există un fum vizibil din Golden Beach și Kinira, dar de azi, de la ora 6:25, când a fost posibilă intervenția aeriană, s-au alăturat luptei cu flăcările și eroii aviatori, care, fără pauză, încarcă apa din mare și o dispersează necontenit, peste pădurea care suferă.

Autoritățile locale sunt foarte ocupate în acest moment și încă nu au reușit să se coordoneze și să comunice eficient turiștilor și autorităților române informații coerente și corecte. De menționat că doar Port Police Authority ne-a transmis informații și instrucțiuni extrem de utile în demersul nostru de a ajuta", au transmis cei de la Forum Thassos pe Facebook.

Apel la turişti: Păstraţi-vă calmul

În cursul nopţii trecute, unul dintre administratorii grupului de Facebook Forum Thassos a făcut apel la turiştii din zonă să îşi păstreze calmul.

"E 4:24. M-am trezit ultima oară miercuri, la 07:30. Părea o zi normală. Pe seară, puțin după ora 21, am aflat că arde prin Potamia. Și cu fiecare oră de trecea, părea și mai mare incendiul. Primeam tot mai multe poze, informații, întrebări de la vecini, turiști, prieteni și străini. Pe la 00:30 am plecat din Limenaria și nu știam dacă să mergem spre Potamia sau spre Theologos, acasă.

Am decis amândoi că e mai bine să mergem spre casă, pentru că nu suntem pregătiți și apți să stingem incendii de pădure. Am decis să ajutăm cum putem, și anume să ne facem treaba. Am construit rapid o celulă de criza cu echipa și am stabilit procedura de urmat pe termen scurt, în ceea ce privește pașii imediat următori.

Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de pădure arsă, adus de vânt, de peste deal. Deja flăcările se îndreptau spre Kinira. Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare prea curând și nedorită în august. Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic. Am urcat pe centură, acolo unde începe drumul forestier spre Kinira. Deși era 1:20, câteva mașini cu localnici așteptau să vadă evoluția focului. Vine, nu vine... E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii.

Sper că voluntarii și pompierii sunt toți ok și le mulțumesc pentru efortul lor, tuturor.

Fac apel către turiști să își păstreze calmul și să nu se deplaseze de la cazare până focul nu este stins, permițând astfel autorităților să intervină.În tot acest timp am așteptat autoritățile să ne caute și să stabilim împreună strategia de comunicare. Încă îi așteptăm. Până ne caută, facem ce ne pricepem mai bine: informăm, corect. Ajutăm, cu ce putem.E 4:42. S-a oprit vântul. Așteptăm ajutor din aer, în zorii zilei", a scris Dan Adrian Drăgan pe Facebook.

