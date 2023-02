Încă se mai caută supravieţuitori sub dărâmături. Al doilea tren cu ajutoare pentru Turcia a plecat din Bucureşti

O femeie a fost scoasă luni în viaţă de salvatori de sub dărâmăturile unei clădiri prăbuşite din Turcia, în timp ce o altă echipă săpa un tunel pentru a ajunge la alte trei victime, o bunică, o mamă şi un bebeluş de 30 de zile, conform postului de televiziune CNN Turk, transmite Reuters. La o săptămână după ce un cutremur major a lovit Turcia şi Siria, bilanţul deceselor a ajuns la aproape 34.000 şi pare să crească pe măsură ce scad speranţele de a găsi alţi supravieţuitori. Însă CNN Turk a relatat că Sibel Kaya, în vârstă de 40 de ani, a fost salvată în provincia sudică Gaziantep, după aproximativ 170 de ore de la primul dintre cele două seisme majore care s-au produs în regiune.



Salvatorii din Kahramanmaras au luat de asemenea contact cu alte trei persoane supravieţuitoare, despre care se crede că sunt o mamă, fiica ei şi un copil, aflate sub ruinele unei clădiri, a informat postul. Cel mai grav cutremur produs în Turcia după anul 1939 a făcut 29.605 de morţi în această ţară. Peste 4.300 de persoane au fost raportate decedate duminică, iar alte 7.600 au fost rănite în nord-vestul Siriei, a declarat o agenţie ONU.



În Kahramanmaras, echipele de salvatori care speră să ajungă la cele trei persoane supravieţuitoare sunt alcătuite dintr-o echipă de militari turci, mineri şi pompieri spanioli, care au fost alertaţi cu privire la semnele de viaţă din moloz de către un câine de căutare, a declarat inginerul şef Halil Kaya. O scanare termică a indicat că există persoane în viaţă, la circa cinci metri în interiorul clădirii, apoi a fost detectat un sunet înfundat, a precizat Kaya pentru postul citat.



Minerii au excavat pe o distanţă de trei metri în jurul clădirii vecine care este încă în picioare şi au plasat grinzi pe măsură ce înaintau. "Când am spus să bată în perete dacă ne aud am auzit bătăi slabe", a spus el. "Colegii noştri sunt toţi aici, lucrând non-stop, fără să doarmă... Cu toţii vom fi aici până ce îi vom scoate afară de acolo", a adăugat el. Duminică, echipe de salvare din Rusia, Kârgâzstan şi Belarus au scos în viaţă un bărbat dintr-o clădire prăbuşită din Turcia, la aproximativ 160 de ore de la cutremur, a anunţat ministerul rus pentru situaţii de urgenţă.

Solidaritate: Cel de-al doilea tren cu ajutorare pentru Turcia a plecat luni din Bucureşti

Cel de-al doilea tren al CFR Marfă care transportă ajutoare pentru Republica Turcia a plecat, luni, din Gara Bucureşti Vest, a informat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

"Cu sprijinul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă 'CFR Marfă' SA, alte produse de cazarmament din stocurile 'Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt)' ale RescEU vor ajunge în Republica Turcia", se artă într-un comunicat al IGSU transmis Agerpres.



Totodată, arată sursa citată, primul tren marfar, plecat în data de 11 februarie din Bucureşti, a ajuns noaptea trecută în Republica Turcia. Romanian ShelterCapacity (RO-Shelt) reprezintă acţiunea întreprinsă de Comisia Europeană ce are în vedere crearea unei capacităţi de adăpostire temporară rescEU, care să fie disponibilă pentru desfăşurarea misiunilor din cadrul Mecanismului European de Protecţie Civilă.



Prin acest program, produsele pot fi puse la dispoziţia ţărilor care se confruntă cu situaţii de urgenţă de amploare, în baza cererilor de asistenţă internaţională înaintate, sub egida Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

Motive de îngrijorare

Pe fondul îngrijorărilor referitoare la condiţiile de igienă şi la răspândirea infecţiilor în regiune, ministrul turc al Sănătăţii, Fahrettin Koca, a declarat în weekend că au fost trimise în zonă vaccinuri antirabic şi antitetanos, precizând că au fost puse în funcţiune farmacii mobile. Guvernul îi va trata cu fermitate pe jefuitori, a declarat preşedintele turc Tayyip Erdogan, care se confruntă în acelaşi timp cu îndoieli referitoare la răspunsul autorităţilor la cutremur înaintea alegerilor programate pentru iunie, cele mai dificile pentru el după cele două decenii la putere.

