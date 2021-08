Încă o eroare? O nouă factură uriașă în Alba Iulia: 22.000 de lei

Locuitorii județului Alba trăiesc sub teroarea facturilor la curent. După ce în urmă cu câteva zile o familie a descoperit, după ce și-au consultat, online, factura la curent, că are de plată 27.808,13 lei ( vezi AICI știrea), un alt bărbat a primit și el o factură uriașă la energie electrică, de peste 22.000 de lei.

Bărbatul, deși locuiește într-o casă nouă, a primit un adevărat șoc atunci când și-a verificat factura la electricitate, în valoare de peste 22.700,65 de lei.

„Eu am vorbit cu ei și am așteptat să soluționeze deși au zis să-i mai caut eu ….și între timp mi au emis cea de a doua factura estimativă, moment în care am făcut plângere pe internet și aștept. Mi-au zis că nu era problemă mare cu factura că o puteau storna …că și ei se mirau de factură, dar că e problemă că apare că mi au schimbat ceasul”, a relatat bărbatul, pentru ziarulunirea.ro.

Asistența telefonică, inexistentă, deci și explicațiile

Mai mult, acesta a povestit de faptul că asistența telefonică este inexistentă, iar apelurile repetate către companie au fost, din păcate, în van.

„Pe numărul de la București am lăsat de două ori să sune câte o oră (adică două ore) și degeaba, iar dacă suni pe acesta de la Alba răspunde o persoană care spune că s-a judecat cu ei și să se răzbune i-au pus numărul de telefon la ei pe site.”, a spus acesta.

Facturi uriașe la utilități. Cîțu recunoaște că NU are soluții

Florin Cîțu a anunțat că Guvernul nu va plafona prețurile de pe piața energiei, transmite Mediafax. El a recunoscut că statul nu are soluții pe termen scurt pentru a opri creșterea prețurilor și că nu se ia în calcul plafonarea tarifelor. Șeful Guvernului a vorbit despre soluția pe termen mediu care poate fi independența energetică a României.

„Soluția nu poate să vină doar de la premier, spun de la bun început că nu vom interveni pentru a plafona prețurile... Problema noastră este că trebuie să producem energie, nu producem cât avem nevoie... Eu sunt gata să-mi asum acest obiectiv, este clar că avem nevoie de independența energetică a României. Suntem dependenți de prețurile din UE, în Spania prețurile s-au triplat.... Trebuie să creștem capacitatea de producție, avem proiecte în derulare, este un obiectiv pe termen mediu, dar trebuie să rezolvam pe termen scurt”, a explicat, marți, prim-ministrul Florin Cîțu.