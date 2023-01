IMM Invest, IMM Invest Plus, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT și AGRO IMM INVEST. Ce trebuie să știi și cum obții finanțările. Dumitru Nancu, informații

”IMM Invest Plus se adresează tuturor întreprinzătorilor, cu excepția celor trei mari componente. Vorbim de IMM Prod: tot ce înseamnă firme de producție pot accesa programul IMM PROD, cu următoarele tipuri de dobânzi: dobânda de 1,9 plus ROBOR pentru creditul de investiții, iar pentru cei care vor să facă reconversie am introdus facilitatea de cea mai mică dobândă de 0,75 plus ROBOR. (...)

Al doilea program este GARANT CONSTRUCT: pentru IMM-uri și pentru UAT-uri.

Al treilea program derulat de Fondul Național de Garantare, AGRO IMM INVEST este doar pentru agricultură primară. Aici nu avem facilitatea de subvenție de 12 luni. Creditul maxim este de 5 milioane de lei, fiind un program complementar cu Rural Invest.

IMM Invest finanțează toate codurile CAEN care nu sunt finanțate de cele anterior amintite” a trecut în revistă Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM, programele de finanțare derulate de Fondul Național de Garantare.

Un antreprenor din țară nu trebuie să vină la București pentru accesarea fondurilor, Dumitru Nancu explicând că au programele digitalizate în acest sens: ”Pandemia a avut și un efect pozitiv. Trebuie să se prezinte la instituția financiar bancară unde are conturile. Noi avem convenții de garantare cu toate instituțiile financiar bancare din România. Te prezinți la banca unde ai conturile deschise și se face analiza, noi nu intrăm în contact cu IMM-urile, interfața între IMM-uri și noi este banca. După ce este analizat dosarul, banca îl transmite prin aplicația noastră, dedicată programului, se încarcă documentele și intră în analiză la Fondul Național de Garantare”.

Evaluarea durează maximum 5 zile lucrătoare.

