Imagini cu Marcel Vela la o terasă: Nu are acoperiș. La masă am stat sub șase persoane

Fostul ministru, în prezent senator, spune că a respectat regulile.

„Această terasă nu are acoperiș. O să vă dau o imagine cu acoperișul care este deschis. La masă am stat sub șase persoane. Dacă derulați imaginea, o să vedeți că în dreapta este o masă unde nu stă nimeni, pentru că erau marcate”, a spus Marcel Vela, comentând imaginile difuzate la Digi24.

La remarca moderatorului că se văd becuri atârnând din acoperiș, Vela a răspuns că sunt „becuri suspendate, pentru că, normal, într-un loc închis și seara e nevoie de lumină”.

„Așa cum, fiind acoperișul deschis, deasupra mesei, era un radiator electric. Vă spun cu certitudine că era un radiator electric, ceea ce înseamnă că era acoperișul deschis. Puteți trimite la orice oră după-amiaza să vedeți că acoperișul e rabatat și sunt radiatoare electrice”, a adăugat fostul ministru.

El a adăugat că becurile care se văd în imagini sunt suspendate de niște grinzi.

„Această terasă, repet, nu avea acoperiș. E acoperișul rabatat, deci nu are acoperiș. E foarte logic ce vă explic și puteți verifica”, a continuat Vela.

„Nu vreau să intru pe detalii tehnice. Am intrat acolo, spațiul era deschis, am respectat regula la masă, fiind 5 în loc de 6, am respectat inclusiv scaunele, am lăsat un loc între noi așa cum era marcat, la masa de lângă era liber”, a mai spus Vela.

„Eu susţin respectarea tuturor regulilor şi le şi respect”, a conchis Marcel Vela.