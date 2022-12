Ilie Năstase şi Ilie Dumitrescu, reacţii dure la adresa Austriei după veto-ul pentru Schengen: Nu mă mai duc nici în escală în Austria

"E urât ce se întâmplă între țările astea. Credeam că oamenii care sunt împreuna de atâta timp, se ajută. Trebuie să se ajute între ei. Sunt mulți oameni care nu înțeleg treaba asta. Eu nu sunt de acord. De ce să-i pedepsim pe cei care sunt în Romania, pe privați? Trebuie să rupem relațiile diplomatice, părerea mea.

Oamenii ăștia au investit în Romania, au băgat din banii lor, nu sunt banii Austriei. Ministrul lor are apucături fasciste față de o țară despre care toată lumea din jurul lui spune ca a greșit. El nu înțelege asta.

Totuși, să mai așteptăm. Am înțeles că se mai face o reuniune între țările europene pentru a-i convinge că au greșit. Nu-mi place atitudinea lor. Au zis că au greșit, dar că le pare rău?", a spus Ilie Năstase, conform Playsport.

Ilie Dumitrescu: Nu mă mai duc nici în escală în Austria

”Eu nu mă mai duc nici în escală în Austria. Nu o să mai merg niciodată în Austria, nici pe la Viena, nicăieri. E o reacție normală! Eu aveam câte o nebunie, făceam escală la Viena ca să mănânc și să beau ceva din aeroport.

Mergeam special și de acolo zburam unde trebuia. Am respectat, mă bucuram de toate zonele astea frumoase și am fost tratați așa. E punctul meu de vedere, nu mă supăr pe niciun popor. Noi am făcut niște progrese. Așa am simțit eu ca român”, a transmis Ilie Dumitrescu, la emisiunea Fotbal Club.

România, în afara Schengen. CS Universitatea Craiova a anunţat că va boicota companiile austriece

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anunţat, joi seara, într-un comunicat publicat pe Facebook că va boicota companiile austriece după ce Austria a blocat aderarea României la Spaţiul Schengen.

Clubul de fotbal Universitatea Craiova a anunţat, joi seara, într-un comunicat publicat pe Facebook că va boicota companiile austriece după ce Austria a blocat aderarea României la Spaţiul Schengen.

În urma atitudinii revoltătoare a Republicii Austria, de a bloca accesul României la Spaţiul Schengen, Universitatea Craiova, fidelă principiilor înrădăcinate în ADN-ul său, a luat decizia de a sancţiona companiile austriece partenere cu un boicot total. Începând din această lună, clubul îşi va muta conturile de la banca cu acţionariat austriac Raiffeisen Bank, iar alimentarea cu combustibil şi consumabile a parcului auto al Ştiinţei nu se va mai realiza în staţiile OMW-Petrom. Totodată, începând de anul viitor, tradiţionalul cantonament de vară al leilor nu se va mai face în vreo staţiune montană din Austria, ci într-o altă ţară europeană care are condiţii de pregătire similare, se arată în comunicatul clubului din Bănie.

Din punctul nostru de vedere, aceste companii, dar nu numai ele, sunt părtaşe la politica absurdă şi discriminatorie la adresa românilor şi a României, promovată de statul austriac în aceste zile. Sperăm ca demersului nostru să i se alăture întreaga suflare fotbalistică românească pentru că, astăzi mai mult ca oricând, trebuie să arătăm că suntem suficient de maturi din punct de vedere instituţional pentru a nu mai acţiona după dictonul: 'Capul plecat, sabia nu-l taie!', concluzionează comunicatul. Aderarea României şi Bulgariei la Spaţiul Schengen a fost respinsă joi, în cadrul consiliului JAI.

Potrivit unor surse concordante de la Bruxelles, respingerea s-a făcut cu două voturi împotrivă, al Austriei şi al Olandei. În acelaşi timp, Croaţia a primit undă verde să adere la Schengen de la 1 ianuarie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News