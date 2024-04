Iga Swiatek, în semifinalele turneului WTA 500 Stuttgart. A stabilit un record important după victoria în fața britanicei Emma Răducanu

Iga Swiatek, liderul mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Stuttgart, după ce a trecut în două seturi de britanica Emma Răducanu, locul 303 WTA, scor 7-6 (2), 6-3.

Poloneza a început meciul cu un game pierdut, însă pe parcursul jocului și-a arătat valoarea și a mers ”cap la cap” până la 6-6, impunându-se tie-break-ul primului act.

Setul secund a fost mult mai ușor pentru Swiatek, cu două break-uri pentru jucătoarea cu origini românești, liderul a condus cu 2-0, 3-2, iar de la 4-3, Răducanu (fostă campioană de Grand Slam, la US Open 2021) nu a mai luat niciun game.

În semifinala turneului din Germania, Iga Swiatek se va confrunta cu Elena Rîbakina, cea de-a patra favorită a competiției.

Cu victoria de vineri, Iga Swiatek a devenit a treia jucătoare din Era Open care a câștigat primele 10 meciuri la Filderstadt/Stuttgart, după Tracy Austin și Maria Sharapova, potrivit OptaAce.

10 - Iga Swiatek has become the third player in the Open Era to win their first 10 matches in Filderstadt/Stuttgart after Tracy Austin and Maria Sharapova. Perfection.#PTGP24 | @PorscheTennis @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/I3vMbpwOmI