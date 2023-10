„Reflectarea socială a muncii noastre se extinde dincolo de donații și contribuții financiare, dând putere comunităților și indivizilor să creeze schimbări și proiecte durabile” subliniază Mihai într-un interviu acordat scriitorului Flaviu Predescu, care stă la baza unui reportaj, realizat exclusiv de către DC Media Group, în cadrul proiectului Bogățiile României din Diaspora.

Scurtă prezentare a RUF

„Ne concentrăm pe crearea unei comunități globale, inovatoare, vibrante, în scopul încurajării și finanțării dezvoltării Diasporei Române Globale și a legăturilor acesteia cu România.

Romanian United Fund acordă granturi: finanțează proiecte comunitare pentru partenerii prin crearea de campanii periodice de strângere de fonduri, a creat un program de excelență și leadership pentru tineri; oferă burse și excursii în România și nu numai. De asemenea, oferă informații, instrumente și resurse pentru ca ceilalți să se implice în activități care se lă dea sens: voluntariat, strângere de fonduri sau chiar distracție.” (www.romanianunitedfund.org)

„Filozofia mea de viață se concentrează pe credința că unitatea, acțiunea colectivă și dăruirea fără a aștepta nimic în schimb sunt pietrele de temelie ale schimbării semnificative. Susțin ferm că atunci când indivizii se unesc cu obiective comune, eforturile lor combinate pot crea un impact transformator. Această filozofie mă încurajează să îmbrățișez diversitatea, să mă mișc rapid pentru a aborda provocările și să acord prioritate colaborării și soluțiilor conduse de comunvitate în toate aspectele vieții.”

Mihai Lehene

Președinte Romanian United Fund

Cum sunt românii din SUA?

Mihai: Diaspora din SUA a sosit în mai multe valuri, dar marea majoritate dintre noi suntem emigranți la prima generație. Ca orice comunitate de imigranți, ne confruntăm cu provocări legate de construirea unei vieți de succes într-o țară nouă si menținerea identității noastre culturale, în această ordine. Cu toate acestea, contribuim în mod semnificativ la structura culturală, socială și economică a Statelor Unite.

Comunitatea este marcată de ambiția, determinarea și dorința de a menține legături puternice cu cultura română, îmbrățișând în același timp oportunitățile și responsabilitățile cetățeniei americane. În ultimii 5 ani se observă eforturi remarcabile de coalizare, conectare si colaborare, care nu existau înainte.

Conectarea strânsă cu țara mamă este cea mai mare provocare

„Cu peste 8 milioane de imigranti, majoritatea plecați în ultimi 30 de ani, Romania are una dintre cele mai importante diaspore din lume. Conectarea strânsă cu țara mamă este cea mai mare provocare și cea mai importantă oportunitate care se prezintă României în secolul 21. Legătura românilor cu țara este importantă pentru că ea stimulează un sentiment de identitate culturală, apartenență și mândrie pentru ambele grupuri, ajutându-le să-și păstreze rădăcinile în timp ce navighează în medii noi. În al doilea rând, aceste conexiuni permit schimbul de idei, experiențe, capital și resurse umane, stimulând creșterea și dezvoltarea reciprocă. Această interacțiune asigură continuitatea și înflorirea moștenirii românești pe tot globul.” este de părere președintele Romanian United Fund.

L-am mai întrebat pe Mihai cum a început să facă proiecte acolo…

„La început, eram doar o mână de prieteni, care ne întâlneam într-o librărie locală. Am avut un mare noroc, la primul nostru proiect am lucrat cu organizația Declic și cu Mircea Bravo, iar proiectul (videoclipul “Așa a zis bunica”) a avut un succes nebun. Al doilea proiect a adus parteneriatul cu Via Transilvanica, un alt proiect remarcabil, care a la Chicago a adus împreună sute de oameni.” Mihai Lehene.

„Totul este rezultatul unui efort de echipă. Împreună, ne-am pus în comun resursele, cunoștințele și pasiunea pentru a avea un impact pozitiv. Acest efort de bază a implicat brainstorming și implementarea inițiativelor menite să creeze schimbări semnificative. Călătoria noastră a fost inițiată de dorința comună de a face diferența și de credința în puterea acțiunii colective.”

Iată ce l-a motivat pe acest român deosebit

Mihai: După două decenii în lumea finanțelor, mi-am dorit să mă implic mai mult în voluntariat și comunitatea românească. În același timp, mi-am dat seama că un impact real poate fi obținut prin canalizarea resurselor dinspre comunitățile de diaspora înspre proiecte de anvergură din România. Această realizare, împreună cu înțelegerea potențialului transformator al acțiunii colective și al filantropiei, m-au inspirat să mă îndrept către construirea comunității și impactul social. Motivația mea a provenit din credința că indivizii, atunci când sunt uniți printr-un scop comun, au puterea de a crea schimbări pozitive care reverberează în toată lumea.

Începuturile - „nimic nu ar fi fost posibil fără acești oameni…”

„Am început această călătorie transformatoare alături de un grup de prieteni apropiați care mi-au împărtășit viziunea pentru dezvoltarea comunității și filantropie. Acești prieteni au devenit parteneri și colaboratori de neprețuit în misiunea noastră de a avea un impact pozitiv. Împreună, am îmbrățișat provocarea de a crea schimbări și am lucrat neobosit la înființarea Romanian United Fund (RUF) și a altor inițiative. Angajamentul nostru comun și spiritul de colaborare au fost esențiale în succesul eforturilor noastre. Nimic nu ar fi fost posibil fără acești oameni care crezut in Romanian United Fund si au susținut prin voluntariat si financiar organizația și proiectele noastre” mai spune președintele RUF.

Obstacole - „Ești nebun!”

Mihai: O prietenă bună îmi spunea pe la începuturi: “Ești nebun! Ce vrei tu este imposibil. Să faci fundraising (trd. strângere de fonduri) la români este mai greu decât sa-i extragi măselele de minte”. Provocări precum strângerea de fonduri, construirea de rețele de susținători și navigarea în complexitatea proiectelor comunitare au fost și sunt în continuare obstacole semnificative, dar cred ca cel mai dificil lucru este să identifici, sa inspiri și să motivezi voluntarii în mod continuu.

Depășirea acestor obstacole necesită dăruire neclintită, perseverență și o credință fermă în misiunea noastră. Realitatea este ca se lucrează extrem de mult și intens, la fel ca într-un startup, iar viteza este amețitoare. Am învățat să ne adaptăm, să inovăm și să găsim soluții creative la provocări, rămânând în același timp dedicați principiilor noastre de bază. Aceste obstacole au servit drept lecții valoroase de reziliență și inventivitate.

Munca organizației se reflectă social

Mihai: Prin RUF și alte inițiative, am canalizat milioane de dolari în proiecte de transformare care acoperă educația, asistența medicală, protejarea patrimoniului, conservarea mediului și construirea comunității. Aceste proiecte au îmbunătățit direct viețile și bunăstarea a nenumărate persoane, contribuind la comunități mai puternice și mai sănătoase. Mai mult, eforturile noastre au întărit legăturile din interiorul diasporei românești, promovând unitatea, colaborarea și un simț al scopului comun. Reflectarea socială a muncii noastre se extinde dincolo de donații și contribuții financiare, dând putere comunităților și indivizilor să creeze schimbări și proiecte durabile.

Bagheta magică - „Dacă acestea ar fi rezolvate, eu m-aș întoarce în țară!”

Răspunsul de mai jos vine în contextul unei întrebări despre o schimbare miraculoasă, adică ce ar schimba în România dacă ar avea o baghetă magică.

„Dacă mi s-ar acorda puterea de a face schimbări în România cu o notă magică, prima mea prioritate ar fi reducerea drastică a corupției și eficientizarea birocrației. Aceste probleme sistemice împiedică progresul țării și descurajează potențialii investitori și antreprenori. Prin eradicarea corupției și reducerea barierelor birocratice, România ar deveni un mediu mai transparent, primitor și mai eficient pentru creștere economică, inovare și dezvoltare. Această transformare nu numai că ar aduce beneficii cetățenilor națiunii, ci ar spori și reputația globală a României ca loc de integritate și oportunități. Dacă aceste două probleme ar fi rezolvate, eu m-aș întoarce în țară.

Nenumărate proiecte - implicarea întregii diaspore, eforturi transformatoare

Iar despre numărul proiectelor, Mihai a răspuns:

Multe :) Pe lângă inițiativele noastre în curs, RUF își imaginează un viitor plin de proiecte și eforturi transformatoare. Abordarea noastră cu mai multe fațete cuprinde filantropia, educația și promovarea comunității, cu accent pe crearea unei dezvoltării holistice a comunității. Proiecte precum Centrul de Excelență, dedicat educației în domenii critice, cum ar fi matematica, programarea computerelor și educația financiară, exemplifică angajamentul nostru de a împuternici indivizii și comunitățile.

„Construcția unui spital: pentru 2024, evaluam nevoia urgentă de îmbunătățire a îngrijirilor paliative pediatrice în România prin construirea unui spital dedicat pentru copii. Alte proiecte similare, gen clinici de dezintoxicare, case de bătrâni, sau a unui lanț de hoteluri pe Via Transilvanica sunt de asemenea in analiza. Pentru succesul oricăruia dintre aceste proiecte, implicarea întregii diaspora, la nivel global, prin parteneriate, este vitală.”

Târg pentru afaceri românești

Mihai: Pentru 2025 avem in vedere un târg major pentru afaceri românești pe teritoriul american, la Chicago, un mare târg care să aducă împreuna cele mai puternice business-uri românești interesate de dezvoltarea în Statele Unite, dar si startup-uri si small business-uri ale romanilor din America.

În zona online, viitoarea lansare a platformei în format de website și de app, ne propunem lansarea unui business directory & community app, prin consolidarea și punerea la dispoziție gratuit comunităților de diaspora a unui set de instrumente comune necesare promovării afacerilor locale și a membrilor comunității.

Aceste acțiuni, alături de înființarea unui fond de endowment (trd. dotare) și a unui think tank (grup de reflecție) de viitor, sunt elemente esențiale în strategia noastră de a modela o agendă vizionară pentru dezvoltarea diasporei românești globale și a comunităților individuale de diaspora în următorii 10 ani.

Acum să vorbim și despre greșeli…

Ce greșeală nu ai mai face?

Mihai: Reflectând la călătoria noastră de până acum, o greșeală pe care aș dori să încerc sa o evit pe viitor este subestimarea puterii acțiunii colective și a sprijinului comunității. Am învățat că implicarea comunității prin comunicare și promovarea colaborării încă de la începutul oricărui proiect este esențială pentru succes. Construirea unei rețele puternice de parteneri, voluntari și susținători poate spori semnificativ impactul eforturilor filantropice și de construire a comunității. Recunoscând această lecție, mă angajez să acord prioritate angajamentului comunității și colaborării în toate eforturile viitoare.

Relația cu autoritățile române din SUA

Mai concret, dacă te observă, dacă te ajută cu ceva?

Mihai: Comunicarea permanentă și colaborarea cu autoritățile relevante este crucială pentru organizații precum Romanian United Fund (RUF). O greșeală pe care cred ca multe comunități o fac este să subestimeze impactul pe care îl poate avea angajarea într-un dialog continuu și constructiv cu autoritățile românești din zona/regiunea lor. Parteneriatele eficiente dintre comunități și entitățile guvernamentale pot facilita implementarea proiectelor și inițiativelor de care beneficiază comunitatea românească, promovează cultura și moștenirea românească și abordează provocările comune. Aceste relații pot spori eficiența eforturilor filantropice și de construire a comunității, creând în cele din urmă un mediu mai propice pentru diaspora românească din Statele Unite.

Ce este Via Transilvanica

„Via Transilvanica, “drumul care unește”, este un traseu turistic de lungă distanță de 1.400 de kilometri care traversează România pe diagonală, de la Putna la Drobeta Turnu Severin și este destinat drumeției pe jos, cu bicicleta sau călare. Via Transilvanica este semnalizată cu marcaje vopsite, stâlpi indicatori, iar la fiecare km se găsește o bornă din andezit sculptată individual, borne care formează probabil cea mai lungă galerie de artă din lume și care însoțesc călătorii pe tot parcursul drumeției.

Traseul traversează zece județe: Suceava, Bistrița-Năsăud, Mureș, Harghita, Sibiu, Brașov, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți și e împărțit în șapte ținuturi cultural-istorice: Bucovina, Ținutul de Sus, Terra Siculorum, Terra Saxonum, Terra Dacica, Terra Banatica, Terra Romana. În total, Via Transilvanica parcurge 107 unități administrativ-teritoriale din România, și pune în valoare patrimoniul natural și cultural al fiecărei regiuni.

Via Transilvanica este un traseu de lungă distanță inspirat din povestea altor astfel de trasee din Europa, America de Nord și nu numai. Dar, înainte de toate, este un proiect social, astfel că accentul cade pe comunitate. Proiectul își propune să scoată la lumină locuri din țară, aparent uitate de lume și depopulate major, din cauza limitărilor economice, și să le ofere viață. Viața pe care o aduc cu ei, drumeții cu rucsacul în spate, care după o lungă zi de umblat pe cărări, așteaptă un minim de ospitalitate și măcar o față primitoare, cu care să împărtășească povești. Despre asta este drumul care unește.” (Info Via Transilvanica, de pe viatransilvanica.com )

