Horoscop chinezesc 2021. Are steaua succesului şi a victoriilor! Nimeni nu o mai poate învinge

Anca Dimancea, specialist feng shui, şi Marian Golea, specialist în astrologie chineză, au vorbit despre noul an chinezesc.

Anca Dimancea şi Marian Golea au dezvăluit, în cadrul emisiunii „Dar şi har” de la Antena 3, secretele noului an chinezesc:

Horoscop chinezesc 2021 pentru Şobolan

Vor apărea conflicte, vor apărea oameni care pleacă de la serviciu. Un an foarte plin de încărcătură. Şobolanul o duce, în schimb, binişor. El face ce ştie să facă: bani. E aducător de prosperitate. În rest, trebuie să aibă grijă la sănătate.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Bivol

Cu toate că este an de Bivol, nu o să fie un an bun pentru Bivoli. Cu toate că are nişte elemente de prosperitate foarte bune, nişte elemente de ajutor foarte bune, dar din cauza încăpăţânării lui, nu îi va fi bine. Au tendinţa de a cădea în noroi şi de a se odihni şi atunci vine şeful lui şi dă cu biciul.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Tigru

Are steaua multiplicării, dar o duce mai bine decât Bivolul. El este justiţiar şi avem un sfat pentru toţi oamenii din lumea asta: nu vă puneţi cu Tigrii anul acesta. Dacă până acum mai înghiţeau câte o prostie, acum devin firioşi şi nu te mai iartă. Profesional, va fi un an benefic.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Iepure

O duce mult mai bine anul acesta. Are un an minunat, cu o singură excepţie. Are această energie foarte puternică care poate să le dea: certuri, probleme de comunicare, pot fi foarte bârfiţi, pot fi chiar trădaţi, chiar şi la locul de muncă sau în familie.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Dragon

Este una dintre cele mai afectate zodii în acest an. Este împiedicat să îşi termine proiectele şi va fi nevoit să lupte dublu, fie cu oamenii din jurul lor, fie cu anumite tendinţe.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Şarpe

Trece peste acest an mult mai bine decât Dragonul, mai ales că este an aliat. Şarpele o să o ducă foarte bine în ultimele trei luni pentru că se întâlneşte cu un prieten şi va fi ajutat.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Cal

În sfârşit, îşi revine. Merge în galop şi nu îi mai opreşte nimeni. Au steaua succesului şi a victoriilor şi nu prea poate să îi învingă nimeni. Însă, este o mică problemă. Şi calul este afectat, dar în secundar. Nu are voie să se însingureze. Ar trebui să petreacă nişte timp de calitate cu familie şi să nu ia nicio relaţie ca fiind una comodă. Faceţi un efort şi arătaţi-vă sentimentele, cultivaţi relaţia. Ideal ar fi să îşi îndeplinească tot ce şi-a propus.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Oaie

Oaia este în an de duşman, cu o stea a certurilor şi a proceselor. Atenţie la trădări, invidii, gelozii!

Horoscop chinezesc 2021 pentru Maimuţă

Are nişte energii mai benefice şi atunci poate să scoată capul la suprafaţă foarte uşor şi în multe ipostaze vor excela, cu mare atenţie la comunicare.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Cocoş

Cocoşul este vedeta. Dacă nu o duce bine în acest an, nu ştiu când o va duce bine. Este an de aliat, este an de prosperitate. O duc foarte bine. O singură mică problemă: energia de pe Iepure se oglindeşte pe Cocoş. Acele energii pot să îi afecteze dacă ei aleg să susţină ceva rău sau pe cineva care a făcut ceva rău.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Câine

Evitaţi aglomeraţia! Atenţie la sănătate şi bani. E tenace, dar foarte îndărătnic şi trebuie să înveţe să asculte de sfaturile celor care se pricep mai bine, ceea ce va fi greu. Atenţie la ce acte sau contracte semnaţi.

Horoscop chinezesc 2021 pentru Mistreţ

Anul acesta, din păcate, nu pot face ce şi-ar dori. Ori vine cineva şi le pune beţe în roate, ori îi trădează cineva.

Cum afli ce zodie eşti în horoscopul chinezesc în funcţie de data de naştere:

17 februarie 1950 - 5 februarie 1951 - Tigru (Metal);

6 februarie 1951 - 26 ianuarie 1952 - Iepure (Metal);

27 ianuarie 1952 - 13 februarie 1953 - Dragon (Apă);

14 februraie 1953 - 2 februarie 1954 - Şarpe (Apă);

3 februarie 1954 - 23 ianuarie 1955 - Cal (Lemn);

24 ianuarie 1955 - 11 februarie 1956 - Capră (Lemn);

12 februarie 1956 - 30 ianuarie 1957 - Maimuţă (Foc);

31 ianuarie 1957 - 17 februarie 1958 - Cocoş (Foc);

18 februarie 1958 - 7 februarie 1959 - Câine (Pământ);

8 februarie 1959 - 27 ianuarie 1960 - Porc (Pământ);

28 ianuarie 1960 - 14 februarie 1961 - Şobolan (Metal);

15 februarie 1961 - 4 februarie 1962 - Bou/Bivol (Metal);

5 februarie 1962 - 24 ianuarie 1963 - Tigru (Apă);

25 ianuarie 1963 - 12 februarie 1964 - Iepure (Apă);

13 februarie 1964 - 1 februarie 1965 - Dragon (Lemn);

2 februarie 1965 - 20 ianuarie 1966 - Şarpe (Lemn);

21 ianuarie 1966 - 8 februarie 1967 - Cal (Foc);

9 februarie 1967 - 29 ianuarie 1968 - Capră (Foc);

30 ianuarie 1968 - 16 februarie 1969 - Maimuţă (Pământ);

17 februarie 1969 - 5 februarie 1970 - Cocoş (Pământ);

6 februarie 1970 - 26 ianuarie 1971 - Câine (Metal);

27 ianuarie 1971 - 14 februarie 1972 - Porc (Metal);

15 februarie 1972 - 2 februarie 1973 - Şobolan (Apă);

3 februarie 1973 - 22 ianuarie 1974 - Bou/Bivol (Apă);

23 ianuarie 1974 - 10 februarie 1975 - Tigru (Lemn);

11 februarie 1975 - 30 ianuarie 1976 - Iepure (Lemn);

31 ianuarie 1976 - 17 februarie 1977 - Dragon (Foc);

18 februarie 1977 - 6 februarie 1978 - Şarpe (Foc);

7 februarie 1978 - 27 ianuarie 1979 - Cal (Pământ);

28 ianuarie 1979 - 15 februarie 1980 - Capră (Pământ);

16 februarie 1980 - 4 februarie 1981 - Maimuţă (Metal);

5 februarie 1981 - 24 ianuarie 1982 - Cocoş (Metal);

25 ianuarie 1982 - 12 februarie 1983 - Câine (Apă);

13 februarie 1983 - 1 februarie 1984 - Porc (Apă);

2 februarie 1984 - 19 februarie 1985 - Şobolan (Lemn);

20 februarie 1985 - 8 februarie 1986 - Bou/Bivol (Lemn);

9 februarie 1986 - 28 ianuarie 1987 - Tigru (Foc);

29 ianuarie 1987 - 16 februarie 1988 - Iepure (Foc);

17 februarie 1988 - 5 februarie 1989 - Dragon (Pământ);

6 februarie 1989 - 26 ianuarie 1990 - Şarpe (Pământ);

27 ianuarie 1990 - 14 februarie 1991 - Cal (Metal);

15 februarie 1991 - 3 februarie 1992 - Capră (Metal);

4 februarie 1992 - 22 ianuarie 1993 - Maimuţă (Apă);

23 ianuarie 1993 - 9 februarie 1994 - Cocoş (Apă);

10 februarie 1994 - 30 ianuarie 1995 - Câine (Lemn);

31 ianuarie 1995 - 18 februarie 1996 - Porc (Lemn);

19 februarie 1996 - 6 februarie 1997 - Şobolan (Foc);

7 februarie 1997 - 27 ianuarie 1998 - Bou/Bivol (Foc);

27 ianuarie 1998 - 15 februarie 1999 - Tigru (Pământ);

16 februarie 1999 - 4 februarie 2000 - Iepure (Pământ);

5 februarie 2000 - 23 ianuarie 2001 - Dragon (Metal);

24 ianuarie 2001 - 11 februarie 2002 - Şarpe (Metal);

12 februarie 2002 - 31 ianuarie 2003 - Cal (Apă);

1 februarie 2003 - 21 ianuarie 2004 - Capră (Apă);

22 ianuarie 2004 - 8 februarie 2005 - Maimuţă (Lemn);

9 februarie 2005 - 28 ianuarie 2006 - Cocoş (Lemn);

29 ianuarie 2006 - 17 februarie 2007 - Câine (Foc);

18 februarie 2007 - 6 februarie 2008 - Porc (Foc);

7 februarie 2008 - 25 ianuarie 2009 - Şobolan (Pământ);

26 ianuarie 2009 - 13 februarie 2010 - Bou/Bivol (Pământ).