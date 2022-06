Halep îi dă lecții lui Patrick Mouratoglou la tenis de masă

Înainte de meciul din primul tur, Simona Halep, campioana de la Wimbledon în 2019, după ce a vorbit cu presa despre așteptările sale, l-a provocat pe antrenorul său Patrick Mouratoglou la tenis de masă.

După ce l-a învins fără drept de replică pe fostul antrenorul al Serenei Williams, ea a postat un scurt clip din meciul lor, tachinându-l în comentarii: „Cred că astăzi tu ești cel care are nevoie de coaching".

Mouratoglou a răspuns: „Am dat totul. Nu am regrete. Am dat peste un jucător mai bun".

Antrenorul francez a călătorit alături de Halep încă de la începutul sezonului pe zgură.

Fostul număr 1 mondial nu a reușit să impresioneze în sezonul de zgură din acest an. Cu toate acestea, s-a antrenat destul de intens pentru Grand Slam-ul pe iarbă, după ce a fost eliminată în turul al doilea la Roland Garros.

Halep și-a început sezonul pe iarbă cu turneul ATP 250 de la Birmingham. Acolo, ea și-a surclasat toate adversarele în două seturi, ajungând în semifinale, unde a fost învinsă de Beatriz Haddad Maia.

Ulterior, jucătoarea de 30 de ani a pășit pe terenurile de iarbă în aer liber de la Bad Homburg Open. Dar, din păcate, a trebuit să renunțe la șansa de a mai bifa un titlul, din cauza unei accidentări.

Necunoscutele Simonei Halep, scoase la iveală de Daniela Simulescu

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a realizat portretul astrologic al Simonei Halep. „Ce reiese din astrograma Simona Halep? „Este născută pe 27 septembrie, în Constanța. Este Balanță. Are soarele în Balanță, poziția soarelui în momentul nașterii arată zodia. Aceasta arată o părticică din noi, scheletul nostru astrologic pe care se pun restul amănuntelor. Poziția soarelui la nativii din Balanță arată poziția conștientă din noi. Caracteristicile Balanței le întâlnim foarte ușor la Simona. Este foarte armonioasă, echilibrată, diplomată și sociabilă. Vorbește frumos, politicos, nu vrea să supere pe nimeni. Dorește echilibru. Dacă vă uitați la meciurile sale de tenis, nu are momente dese de furie. Balanțele nu vor fi supărate pentru că nu vor să îi supere pe ceilalți. Balanțele au un comportament foarte plăcut. Sunt voioase, au nevoie de evenimente, le place să aibă pasiuni artistice sau culturale", a spus Daniela Simulescu, astrolog DCNews.

„Trebuie să vorbim puțin despre poziția Lunii în perioada nașterii. Luna are legătură cu partea sufletească, emoțională. O parte este zodia, dar unde era luna plasată pe cer arată sufletul, emoția. La Simona, în momentul nașterii sale, luna era plasată în zodia Taurului. Aici avem de-a face cu persoane care doresc foarte mult confort material și emoțional. Poziția lunii pentru o femeie este foarte importantă pentru că are legătura cu echilibrul, cu emoțiile. Dacă veți vedea meciurile ei în primii ani, ea nu se lăsa pentru că nu este foarte agresivă. Este în propriul ritm. A spus că îi plac oamenii calmi, care îi explică ce are de făcut pentru că oamenii cu luna în Taur au nevoie de oameni blânzi. Are nevoie să i se dea siguranță, mai ales că este sportivă”, a mai spus Daniela Simulescu despre Simona Halep.

