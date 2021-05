Gușă, ipoteză despre conflictul din Israel: Hamas, operațiune sub drapel fals. Joc intern

Cozmin Gușă s-a aflat vineri în direct la DC News și DC News TV, în cadrul emisiunii ”Deferiți mass-media”, unde a discutat alături de analistul politic Bogdan Chirieac și de redactorul șef Val Vâlcu despre conflictul izbucnit zilele acestea în Israel.

”Îmi e teamă că nu e pace deloc”

”Au început să aibă loc violențe inter-etnice între arabii israelieni și israelieni. Deja e un număr de victime neverosimil pentru Israel. Israel ține la fiecare viață, iar lucrurile nu au mers deloc spre bine în țara sfântă, deși eu speram că lucrurile se vor liniști. Înțeleg că ceva șefi ai Hamas au fost loviți de armata israeliană, dar îmi e teamă că devine un conflict, cel puțin pe termen mediu, pentru că de aici încolo Israel va urmări toate celulele Hamas. Îmi e teamă că nu e pace deloc”, a declarat Bogdan Chirieac.

Cozmin Gușă: Sunt mize planetare acolo

”Eu am fost de multe ori în Israel, în Tel Aviv de cele mai multe ori, în Ierusalim... oamenii trăiesc cu arma sub pat și cu buncărul pregătit în continuare. Deși, dacă te duceai în urmă cu o săptămână la Tel Aviv, vedeai promenada aia superbă, plină de oameni veseli din toată lumea. După părerea mea, nu am nicio considerație pentru organizația Hamas, dar cred că face o operațiune sub drapel fals din dorința de a se implica în jocul politic intern. E disperat Netanyahu (n.r. se referă la Benjamin Netanyahu, primul-ministru din Israel) că nu a reușit să facă Guvernul. A primit altcineva mandat din partea președintelui să facă o nouă majoritate, iar, atunci, sub spectrul acestui război al victimei civile, inițiat de către Hamas, rămâne la butoane ”Bibi” Netanyahu pentru că nu ai cum să îl dai deoparte. E cauza unui joc intern în care Netanyahu nici nu a avut cu cine să-și negocieze dosarele penale, ”plec de la putere, dar îmi dă cineva garanția că nu intru la pușcărie?”. (...) Întotdeauna când este vorba despre Israel, sunt mize planetare acolo, pentru că relațiile externe sunt atât de speciale încât contează foarte mult care grupare vine la Putere”, a declarat Cozmin Gușă în exclusivitate la DC News.

Conflict în Israel

Sudul și centrul Israelului sunt vizate de o nouă ploaie de rachete. Hamas a susținut că a lansat 90 de rachete în sud, la Ashdod și Ashkelon. De asemenea, o rachetă ar fi lovit direct o clădire din Ramle. Noua ploaie de rachete a venit în timp ce au apărut informații potrivit cărora armata israeliană se pregătește pentru o posibilă ofensivă terestră în Gaza. Joi seară, ministrul apărării, Benny Gantz, a autorizat FDI să cheme alți 9.000 de rezerviști, în funcție de nevoile operaționale, pe lângă 7000 chemați anterior, potrivit JPost.

