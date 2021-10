Greta-mania! Adolescenta activistă de mediu, dezlănțuită pe scenă pentru a salva planeta / Video Viral

Aceasta a cântat în fața unui public numeros celebra piesă a lui Rick Astley - 'Never Gonna Give You Up'. La finalul săptămânii trecute, activista suedeză de mediu a urcat pe scena din Stockholm alături de activistul Andreas Magnusson pentru a interpreta melodia de succes, scrie BBC.

Concertul Gretei Thunberg a fost primul dintr-o serie de 19 manifestații menite să crească gradul de conștientizare asupra schimbărilor climatice. Mai mult, se dorește punere de presiune pe liderii mondiali înaintea evenimentului COP26, care va avea loc în noiembrie la Glasgow, Scoția.

Activista de mediu Greta Thunberg a reacţionat dur față de tergiversarea măsurilor care să combată schimbările climatice.

'Nu există o planetă B, nu există o planetă bla bla, bla bla bla, bla bla bla, economie verde bla bla, neutralitatea carbonului în 2050 bla bla', a declarat aceasta în aplauzele a 400 de tineri din lumea întreagă reuniţi la Milano în cadrul unui summit al tinerilor organizat de ONU cu o lună înaintea crucialei conferinţe COP26.



Doar asta auzim din parte aşa-zişilor noştri lideri. Cuvinte. Cuvinte care sună bine, dar care nu au dus la nicio acţiune, speranţele şi visurile noastre, înecate în cuvintele şi în promisiunile lor deşarte', a mai adăugat ea, scrie Agerpres.



Bineînţeles că avem nevoie de un dialog constructiv, dar acum au trecut 30 de ani de bla bla şi unde ne-a dus lucrul acesta?, a mai declarat activista, calificând absenţa acţiunii deliberate a liderilor mondiali drept o trădare a generaţiilor actuale şi viitoare.

ONU, Italia şi preşedinţia britanică a COP26 au invitat la Milano, timp de trei zile, 400 de tineri din aproape 200 de ţări, cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani, pentru a elabora o declaraţie comună care va fi trimisă ministerelor cu prilejul unei reuniuni preconizată pentru finalul săptămânii.



Aceştia invită tineri aleşi cu grijă la reuniuni precum aceasta şi pretind că ne ascultă, dar nu e cazul, nu ne ascultă, nu au făcut asta niciodată, a declarat Greta Thunberg de la tribună în faţa organizatorilor evenimentului. Dar putem schimba lucrurile, a spus ea.



Nu-i putem lăsa pe cei de la putere să decidă ceea ce este politic posibil sau nu, dar nu-i mai putem lăsa pe cei aflaţi la putere să decidă ce este speranţa. Speranţa nu este bla bla, speranţa înseamnă a spune adevărul, speranţa înseamnă să acţionăm, speranţa vine mereu de la oameni, a mai spus tânăra.



Odată ce catastrofele climatice se multiplică, angajamentele statelor nu se ridică încă la înălţime pentru a respecta obiectivele Acordului de la Paris de a limita încălzirea planetei sub pragul de +2 grade Celsius în comparaţie cu epoca preindustrială, dacă ar fi posibil la +1,5 grade Celsius.



Potrivit celei mai recente evaluări a ONU publicate la jumătate lui septembrie, omenirea se îndreaptă către o încălzire catastrofică de +2,7 grade Celsius.