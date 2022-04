Gigi Becali, olimpic la o materie când era elev: Am luat doi de 10 într-o oră

”Păi, eu la școală cu matematica eram. La celelalte aveam cinci (n.r.- nota), dar venea să mă scoată din oră și mă lua la matematică. Venea și mă scotea din oră și mă ducea la matematică, pentru că eu eram cu matematica. Făceam meditații pentru Olimpiadă. Într-o zi, a venit o inspecție și am primit doi de 10 într-o oră”, a declarat Gigi Becali, citat de Digisport.

Becali, despre "lucruri necurate" în lupta la titlu: Cu noi și-au dat viața, în partea cealaltă au jucat lejer!

Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu. Patronul FCSB susține că arbitrii nu se implică în rezultatele partidelor precum o făceau înainte, dar a precizat unele suspiciuni față de FC Argeș și jocul lor la meciurile cu FCSB și CFR Cluj.

Becali a vorbit și despre echipa FC Voluntari.

"CFR e o echipă puternică, așa era, acum e puternică. Când spui că e puternică trebuie să iei în calcul viteză de joc, toate la un loc. Să mă ierte cei de la CFR. Nu mai e foarte puternică, e doar puternică. Nu mai au forța să alerge, pressing-ul pe care îl făceau. Nu mai au puterea aia mare.

Noi cu jucătorii tinerii jucăm. Nu există blaturi la arbitrii, doar simpatii. Eu am spsus că nu mai există. dar cum am văzut când se aruncau la egal pe jos cu noi. L-am întrebat pe Pandele. Cred eu că nu au mai fost alte intervenții. Nu le-a mai dat primarul primă. Nu le-a mai dat primă de joc. Nu mă refer la aranjamente.

La partea aia parcă a fost altceva (n.red. cu FC Argeș). Cu noi și-au dat viața să ne rupă picioarele, și cu ei: 'ia-o și dă gol'. La mine să nu se gândească nimeni. Nu accept eu. Vreau să se joace pe drept și corect.

Cine nu respectă regula jocului, nu primește cununa. Cununa sunt cupele europene, banii. Domnul a făcut și m-a învățat ce să fac să nu intru în faliment", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Becali i-a uimit pe jurnaliştii americani

George Becali i-a surprins pe jurnaliștii de la New York Times, atunci când a vorbit, într-un interviu, despre averea sa. Patronul FCSB-ului a explicat că nu s-a referit la averea materială, ci la cea spirituală.

'Am dat un interviu la New York Times şi am declarat că sunt cel mai bogat din lume. 'Păi cum?', s-au mirat ei. Păi eu nu mai am nevoie de nimic. Când faci fapta bună, intervine bucuria bucuriilor, fericirea', a declarat Gigi Becali, într-un interviu la Trinitas TV.

