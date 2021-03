Ghinea dă cărțile pe față despre PNRR: Un Moș Crăciun. Negocierile cu CE încep abia în MAI

Negocierile Comisiei Europene cu ţările membre pe tema Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor avea loc în lunile mai şi iunie, iar instrumentul este unul de finanţare a reformelor, chiar dacă foarte multă lume este interesată de aceşti bani, a declarat, marţi, Cristian Ghinea, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, scrie Agerpres.



"Ştiu că s-au creat foarte multe aşteptări şi foarte multe emoţii în jurul acestui subiect. Şi nu ascund faptul că PNRR a ajuns să fie ca un Moş Crăciun, toată lumea scrie scrisori către PNRR. Nu am încurajat această tendinţă, am vorbit foarte puţin despre PNRR în spaţiul public, poate mai puţin decât s-au aşteptat mulţi. Când am vorbit, am pus accent pe reforme, pe realismul investiţiilor, pentru că este o diferenţă foarte mare între dorinţe şi costul realist şi proiecte concrete", a spus oficialul, la o dezbatere organizată de Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputaţilor.

Finanțarea reformelor





El a accentuat că PNRR este un instrument de finanţare a reformelor.



"Este foarte diferit de programele operaţionale, de fonduri de coeziune şi când spunem PNRR trebuie să ne referim foarte clar despre ce vorbim. PNRR va însemna nişte fişe de componente. Practic, PNRR va însemna, la sfârşit de drum, după ce negociem cu Comisia Europeană, 33 de asemenea componente", a arătat Ghinea.



Potrivit acestuia, autorităţile române au început deja discuţiile informale cu Comisia Europeană.



"Propunerea noastră este să avem o variantă de plan care să includă ca anexă un rezumat pe fiecare componentă, astfel încât să avem un mandat de negociere formală cu Comisia Europeană şi apoi să înaintăm pe această cale. Cele două procese merg oarecum în paralel. Calendarul pe care îl avem acum pe masă este: mai-iunie - negocieri cu Comisia Europeană, iulie-august - discuţii cu Consiliul (European - n.r.)", a continuat ministrul.

Cum decurg negocierile





Niciun stat nu a trimis până în acest moment planul complet şi CE nu negociază cu niciun stat la modul oficial, a mai spus el.



"Este un experiment nou nu doar pentru administraţia din România, ci şi pentru UE. Este un instrument în afara bugetului multianual, care acum îşi dezvoltă proceduri. Din discuţiile informale, sunt multe state, poate chiar toate, de a atinge pragul de verde de 37%, de a atinge pragul de digital de 20%, de a dezvolta aceste componente", a precizat oficialul guvernamental.



Obiectivul Guvernului este ca toate aceste componente extinse să fie gata până la 15 aprilie.



"Ministerul Investiţiilor va trimite către Guvern pentru draftul de Hotărâre de Guvern aceste rezumate de componente până la finele acestei săptămâni şi sperăm să intre în procesul de avizare şi decizie săptămâna viitoare, astfel încât să putem să pregătim dezvoltarea componentelor extinse până la 15 aprilie, pentru a nu sta până în ultimul moment, care este 30 aprilie", a arătat Ghinea.

Ce va face Guvernul





Anterior, în cadrul aceluiaşi eveniment, el a spus că Guvernul a decis să meargă la negocierea primei forme a PNRR cu o sumă mai mare decât cea alocată, probabil în jur de 135%.



"O noutate: am decis să mergem cu o alocare mai mult decât suma alocată României. Probabil va fi în jur de 135%. Nu suntem singura ţară care a aluat această decizie, mai sunt şi alte ţări. De exemplu, Grecia va merge pe o alocare de 144%, Cehia de 125%, Germania 124%, Ungaria 108%, Italia 107%. Deci toate aceste guverne îşi asumă ca în prima formă, forma de negociere a planului lor de rezilienţă, să permită o sumă mai mare, urmând ca, şi aceasta e foarte important, în procesul de aşa-zis cost, de analiză a costurilor, de negociere, să revenim ulterior la alocarea României, care în acest moment este de 29,2 miliarde euro", a detaliat ministrul Investiţiilor.