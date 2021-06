Gică Popescu, precizări în scandalul biletelor de la EURO 2020: Ne-am simţit ca pe vremuri

"Vad ca sunt foarte multe discuții în jurul faptului ca noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le – am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro.

Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie!

Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat", transmite Gică Popescu.

Ce a mai declarat Gică Popescu

"Mă așteptam să primesc invitație în altă parte a stadionului. Lui Gică Hagi i-am zis, pe drum spre stadion, unde avem locuri,. Mi-a fost teamă că, dacă îl anunț înainte să plecăm că vom sta la tribuna a doua, nici nu mai vine la meci”, a spus Gică Popescu pentru gsp.ro.

"În protocolul cu UEFA, s-a acordat o cotă-parte de 700 de bilete Primăriei. Atât! Ulterior, aceste 700 de bilete au fost împărțite, jumătate-jumătate, între Primărie și Guvern. Și am cumpărat pentru prieteni din cota Guvernului, toate erau la tribuna a II-a", a mai spus acesta.

Mihai Gâdea a criticat dur decizia de-ai pune pe Gica Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu, la tribuna a doua

"Este o știre care, din păcate, nu a fost văzută şi la care vreau să mă refer în această seară destul de pe larg. I-am spus noi "ruşinea naţională". Campionii noştri au fost umiliţi, încă o dată. Despre ce e vorba...

Am găzduit şi noi un meci al EURO şi acest moment ar fi trebuit să fie de maximă importanţă, aşa cum aţi văzut cu toţii. Meciul ca meciul, nu putem influenţa şi nici nu trebuie să influenţăm un meci, însă faptul că eşti gazdă al unui astfel de meci, deci cu o vizibilitate uriaşă, în momentul respectiv ce faci? Ce pui în vitrină? Este o ocazie excelentă pentru a-ţi face PR, pentru a-ţi face imagine sau este o ocazie excelentă pentru a te face de râs? Ei bine, în România, ne-am făcut de râs", a declarat Mihai Gâdea.