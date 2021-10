Gelu Duminică recunoaște că a fost în CNCAV: Am un mare respect pentru Gheorghiță. Trebuia să facă din rahat, bici!

Gelu Duminică a început colaborarea cu Comitetul de Coordonare a Vaccinării în luna mai, înainte de relaxarea restricțiilor. El a fost contactat de medicul Valeriu Gheorghiță și a trasat câteva din liniile programului de comunicare, cum ar fi folosirea unor vectori de transmitere a mesajelor care să prezinte credibilitate mult mai mare. La sugestia lui Gelu Duminică au fost cooptați în campanie cântăreți de muzică populară, rap, manele, în funcție de publicul țintă al mesajelor. Premierul Florin Cîțu a anulat măsurile de siguranță decise de CNCAV și a politizat campania de comunicare, scrie Gelu Duminică.

”E greu să ai o campanie de succes în condițiile pe care politicul român le-a asigurat. Fără să pui bani pentru studii, analize și campanii, promovând mesaje super-politizate, urcând oameni politici în scaunul de comunicator, făcând clip de promovare a campaniei cu om politic personaj principal, împingând afară specialiștii nepolitici din ministere, etc. e o minune că s-a reușit și ceea ce s-a reușit”, scrie sociologul.

Pe de altă parte, Vlad Voiculescu, ministru al Sănătății până în luna aprilie, se laudă pe Facebook că USR l-a oprit pe Cîțu să aloce bani pentru campania de promovare a vaccinării. ”Abia aștept să apară înregistrarea conversației din guvern de la începutul anului ăstuia când #echipacâștigătoare încerca să ducă mai departe “buna practică” de finanțare a presei a guvernului PNL din 2020. Singurii care s-au opus au fost miniștrii USR-PLUS”, scrie Voiculescu, în contextul demisiei cancelarului Austriei.

Trebuie să facă din rahat, bici

”Am un mare respect pentru Valeriu Gheorghiță, scrie Gelu Duminică pe Facebook. Un om cu foarte mult bun simț care, atunci când a fost lăsat în pace de politicieni, a făcut treabă bună (vedeți cifrele de până in mai a.c).În luna mai, înainte de relaxare, ne-am găsit pentru prima dată, la rugămintea lui. Atunci am aflat că nu au niciun ban pentru informare și comunicare și că ei trebuie să facă din rahat bici. Mai mult chiar, la doar câteva zile după, un mare om politic (nu spui cine, însă își spune Superman) a decis să scoate obligativitatea purtării măștii în spațiile publice chiar dacă, în discuțiile avute, și eu și Valeriu Gheorghită spuneam că ar fi cea mai proastă decizie care ar pune campania de vaccinare în cap. Ceea ce s-a întâmplat. Multe dintre ideile pe care le-am discutat, au fost anunțate (vezi cooptare unor vectori de transmitere a mesajelor care să prezinte credibilitate mult mai mare, în funcție - gen cântăreți de muzică populară, trap, manele) însă au fost ”trecute pe linie moartă” de factorul politic. De fapt, suntem în situația ciudată în care nu s-a susținut nicio altă idee de campanie de informare și nu s-a schimbat nimic în campania de comunicare girată de Prim Ministru ”Ce conține vaccinul”, chiar dacă era evident pentru oricine că nu a funcționat - la 4 luni de campanie am avut ridicola cifră de 20 de vaccinuri administrate, în medie, pe zi, pe județ. E greu să ai o campanie de succes în condițiile pe care politicul român le-a asigurat. Fără să pui bani pentru studii, analize și campanii, promovând mesaje super-politizate, urcând oameni politici în scaunul de comunicator, făcând clip de promovare a campaniei cu om politic personaj principal, împingând afară specialiștii nepolitici din ministere, etc. e o minune că s-a reușit și ceea ce s-a reușit”, a concluzionat sociologul Gelu Duminică.

Comitetul Național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a fost înființat prin Decizia nr. 385 din 20.11.2020, având rolul de a organiza și coordona activitățile privind vaccinarea împotriva COVID-19, pe următoarele tipuri de responsabilități: informare și comunicare pentru personalul medico-sanitar și publicul larg;comunicare în situații de criză;organizarea centrelor de vaccinare și coordonarea derulării activității acestora;asigurarea procesului logistic necesar desfășurării activităților aferente procesului de vaccinare;identificarea nevoii de resurse umane necesare pentru echipele de vaccinare;elaborarea de proceduri de lucru necesare implementării în mod unitar a activităților legate de procesul de vaccinare.