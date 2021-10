PROTESTE după explozia din Portul Beirut, sfârșite cu PATRU MORȚI. S-a tras în protestatari de pe acoperișuri, cu lunetiști

Cel puțin patru persoane au murit, după ce un protest din Beirut a degenerat și s-au auzit focuri de armă venite din clădirile din apropierea locului manifestațiilor. Oamenii au ieșit în stradă pentru a protesta la adresa unui judecător care instrumentează cazul exploziei din Portul Beirut, din luna august 2020.

Conform unui medic citat de CNN, care a dorit să rămână anonim, camera de gardă a unui spital din oraș a primit 9 persoane grav rănite și o altă persoană care a decedat ulterior. În total, 20 de persoane au fost rănite.

S-a tras în mulțime - lunetiști pe acoperișuri

Sute de susținători ai Hezbollah, organizație finanțată de Iran, și alți militanți ai formațiunilor șiite au mărșăluit pe străzi spre Palatul Justiției din Beirut, când s-au auzit primele focuri de armă. Nu se știe de unde s-a tras către mulțime, la acel moment protestatarii și jurnaliștii fugind pentru a scăpa cu viață. Există informații conform cărora mai mulți lunetiști au început să tragă de pe acoperișurile clădirilor din jur și grenade au fost aruncate pe străzi.

Se pare că totul a început într-o intersecție a orașului care desparte două cartiere, unul aparținând creștinilor și un altul al musulmanilor șiiți.

Conform postărilor făcute de localnici, familiile au început să își părăsească casele, plecând spre suburbii și în afara orașului. Elevii se ascund sub bănci la școală, iar familiile care au rămas se refugiază în cele mai sigure spații ale caselor lor.

Vezi primele imagini din Beirut:

Families flee their homes in #Beirut as clashes continue. I have no words. #Lebanon pic.twitter.com/vyJ50DpmtW — Luna Safwan - لونا صفوان (@LunaSafwan) October 14, 2021

An absolutely insane amount of gunfire on the Beirut stream right now. pic.twitter.com/8s4wxPMXeq — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 14, 2021

Holy shit, RPG hits building on Beirut live stream near fire truck and first responders. pic.twitter.com/8wBrOROJIW — Kyle Glen (@KyleJGlen) October 14, 2021

???????? Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN — INTELSky (@Intel_Sky) October 14, 2021

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep — Liz Sly (@LizSly) October 14, 2021

RPG fire earlier in Beirut pic.twitter.com/pF88Dcaevg — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 14, 2021

Copii ascunzându-se sub bănci și acasă