La 71 de ani, Florin Zamfirescu se confruntă cu probleme serioase de sănătate și a dezvăluit totul în cadrul unui interviu. Actorul a spus că dacă nu respectă schema de tratament pe care i-au prescris-o medicii, starea sa se poate agrava rapid, dar cu toate astea, soția sa, Daciana Toma, care este și medic, îl ține sub observație.

"Tatiana este medic de familie. Ea are grijă de mine. Am de toate, diabet de tip 2, tensiune oscilantă, atac de panică am făcut. Iau vreo 18 pastile pe zi, sunt cam multe, dar dacă nu le iau o săptămână, mor! Aşa mi-a spus doctorul. Le iau, sunt bine acum, verde. Să trăiesc 100 de ani!", a declarat Florin Zamfirescu, pentru Antena Stars.